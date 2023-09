Jung bleiben Wie halte ich mein Gehirn fit?

"Bis das Gehirn wirklich ausgereift ist, dauert es ein paar Jahre", sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck. Erst Anfang bis Mitte zwanzig ist das wirklich der Fall. Doch was passiert dann? Nimmt die Leistung direkt wieder ab oder bleibt diese erstmal konstant?

"Wie beim Auto muss man das Gehirn erstmal einfahren, danach bleibt die geistige Leistungsfähigkeit ziemlich konstant", so Henning Beck.

Geht man ins Detail, nimmt die Verarbeitungsgeschwindigkeit generell schon wieder ein wenig ab – mit Ende zwanzig ist man nicht mehr ganz so schnell, wie mit Anfang zwanzig, aber die eigene Intelligenz, die Fähigkeit zu denken und Probleme zu lösen, die bleibt über mehrere Jahrzehnte recht konstant. Wie lange genau, das kommt sehr auf die eigene Lebensweise an.