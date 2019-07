Heidelbeeren Rezept für Heidelbeerschmarrn

Zutaten Heidelbeerschmarrn

250 g Mehl

500 ml Milch

3 Eier

Salz

1 El Zucker

1 El Butter

ca. 500 g frische Heidelbeeren

Vanilleeis

Stellen Sie die Auflaufform in den Ofen. Und heizen Sie diesen auf 200°C Ober-/Unterhitze vor.

Mehl in eine große Schüssel geben und mit einer Prise Salz vermengen. Milch, Eier und einem Esslöffel Zucker in einer seperaten Schüssel vermischen. Formen Sie in der Mitte des Mehls eine Mulde und geben Sie die Mischung aus Milch, Eiern und Zucker hinein. Alles rasch mit einem Schneebesen oder einem Rührgerät zu einem glatten, flüssigen Teig verrühren.

Nehmen Sie die heiße Auflaufform aus dem Ofen, geben Sie einen Esslöffel Butter oder Butterschmalz hinein und lassen es schmelzen. Butter an alle Seiten der Auflaufform verteilen und Teig in die Form gießen. Heidelbeeren waschen und großzügig auf dem Teil verteilen.

Der Heidelbeerschmarrn bleibt etwa 25 bis 30 Minuten im Ofen. Sobald sich eine goldbraune Kruste bildet Form aus dem Ofen nehmen. Bestreuen Sie den Schmarrn mit Zucker oder Puderzucker und servieren Sie ihn noch warm mit einer Kugel Vanilleeis.