Was wollte ich nochmal hier? Warum wir beim Durchschreiten einer Tür vergessen, was wir wollten

BAYERN 1 hat bei Ralf Schäfer, Coach und Neurowissenschaftler nachgefragt, warum wir den Autoschlüssel ablegen, in die Küche gehen und 10 Minuten später nicht mehr wissen, wo der Schlüssel ist.

"Aus der Türe, aus dem Sinn" bedeutet: ein neuer Raum, eine Unsumme neuer Eindrucke für das Gehirn... Milliarden von Bits an neuen Informationen, die verarbeitet werden müssen."



Eine andere Raumtemperatur signalisiert uns beispielsweise in diesem Moment: "Das ist aber kalt hier! Ich sollte die Heizung einschalten" und der Fokus liegt nicht mehr beim Aufladekabel, das wir doch eigentlich aus dem Schlafzimmer holen wollten. Unser Gehirn schließt mit einem Raum in gewisse Weiser ab, wenn man durch eine Türschwelle geht und kann gar nicht anders, als sich auf den neuen Raum und all die Eindrücke und Informationen einzustellen.