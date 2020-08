Hitze Gehirn Warum wir an heißen Tagen schlechter denken können

Bei enormer Hitze fällt es Ihnen schwer klare Gedanken zu fassen? Damit sind Sie nicht alleine. Warum unser Gehirn bei Hitze langsamer wird und was Sie dagegen tun können.

Es kommt uns nicht nur so vor, tatsächlich ist es so, dass unser Gehirn an sehr heißen Tagen etwas langsamer wird. Neurowissenschaftler und Autor Henning Beck erklärt dieses Phänomen ganz einfach: "Wenn es sehr warm ist, hat unser Gehirn einfach auch viel zu tun. Die einzelnen Körperfunktionen, wie Schweißproduktion und Blutdruckregulierung müssen gesteuert werden, und dann kommt erschwerend hinzu, dass wir bei der Hitze viel schwitzen".

"Wenn man viel schwitzt, verliert man viel Wasser und das ist schlecht für das Gehirn, dann geht uns sprichwörtlich der Saft aus." Henning Beck, Neurowissenschaftler

Was kann man tun, um das Gehirn bei der Hitze zu unterstützen?

Laut Henning Beck ist es besonders wichtig gut zu schlafen. Wenn es dem Gehirn nachts schon zu warm ist, wacht man etwas erschöpft auf, so der Neurowissenschaftler. Deshalb empfiehlt es sich besonders während einer Hitzeperiode zu versuchen, das Schlafzimmer herunter zu kühlen. Das sorgt für einen erholsamen Schalf und hilft für einen frischeren Start in den Tag.

Hitze: Morgens Wasser trinken

Um das Gehirn an einem warmen Tag in die Gänge zu bringen, sollte man gleich morgens den Flüssigkeitverlust ausgleichen. Henning Beck rät dazu noch vor dem Frühstück und vor dem ersten Kaffee, ein Glas Wasser zu trinken.

Bei Hitze lieber kalte oder warme Getränke?

Ein kaltes Getränk bei warmer Außentemperatur überfordert das Gehirn zuweilen. Auch zu heiße Getränke sind nicht gut. Wer seinem Körper und seinem Gehirn wirklich was Gutes tun will, der trinkt Lauwarmes. Das suggeriert unserem Gehirn, dass der Körper weiter gekühlt werden muss und reguliert das Schwitzen, so Henning Beck.

Blaue Objekte sorgen für vermeintliche Kühlung

Klingt verrückt, doch wenn wir blaue Dinge betrachen werden diese als kälter eingeschätzt, als zum Bespiel rote Objekte, so der Experte. Deshalb schadet es nicht, sich im Sommer mit blaustichigen, "kühleren" Farben zu umgeben und im Winter auf rotstichige, "warme" Farben zu setzen.