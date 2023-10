Faktenfuchs: Der Schlagabtausch zwischen Söder und Hartmann

Anerkennung von Berufsabschlüssen

Die Behauptung:

Ludwig Hartmann, Bündnis90/ Die Grünen: "Beispiel Mediziner: Ausländische Berufsabschlüsse, die in Bayern anerkannt werden - dauert beim Mediziner bis zu einem Jahr. In Schleswig-Holstein war es ein Tag."

Der Kontext:

Ludwig Hartmann wünscht sich mehr Pragmatismus bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen und vergleicht dabei Bayern mit Schleswig-Holstein.

Richtig oder falsch?

Teilweise irreführend. Die Angaben zu Bayern stimmen. Hartmann erwähnt im Vergleich allerdings einen extrem zügig bearbeiteten Fall aus Schleswig-Holstein, der nach Angaben des schleswig-holsteinischen Landtags allerdings kein Regelfall sei und auch nicht auf "Mediziner" zutrifft, sondern auf andere Gesundheitsberufe.

Die Fakten:

Die für die Anerkennung von medizinischen Berufsabschlüssen in Bayern zuständige Regierung von Oberbayern gibt auf ihrer Website an, wie lange die Bearbeitungsdauer eines solchen Approbationsantrags dauert. Dort heißt es: Bei der Ausbildung in einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz "ist mit einer Bearbeitungsdauer von mehreren Monaten zu rechnen".

Wer seine Ausbildung außerhalb von Europa gemacht hat, muss unter Umständen noch länger warten. Hier könne die Bearbeitung laut der Regierung von Oberbayern "wegen der notwendigen Einholung eines Gutachtens zur Gleichwertigkeit der Ausbildung in Einzelfällen über ein Jahr dauern".

Hartmanns Aussage zur Dauer der Anerkennung in Bayern ist demnach korrekt.

Der Vergleich, den er dann zu Schleswig-Holstein zieht, ist allerdings irreführend. Denn Hartmann sucht sich hier einen Fall heraus, der nicht der Regel entspricht.

Anfang 2023 stellte eine SPD-Abgeordnete eine Kleine Anfrage an die Landesregierung von Schleswig-Holstein. Darin fragte sie auch nach der Verfahrensdauer bei der Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen im Gesundheitswesen.

Laut Antwort der Landesregierung Schleswig-Holstein betrug die Dauer "zwischen dem Feststellungsbescheid und der Erteilung der Berufserlaubnis" im Zeitraum 2021/22 im Durchschnitt "annähernd 9 Monate". Der Median, also der Wert, der genau in der Mitte zwischen der langsameren und der schnelleren Hälfte der Anerkennungen liegt, wird sogar auf 18 Monate beziffert.

Weiter heißt es, die "Spannweite" liege hier "zwischen einem Tag" und "noch offenen Verfahren nach vierzehn Jahren". Hier kommt der eine Tag vor, den Hartmann in der Sendung erwähnt hat.

Dabei geht es laut Landesregierung aber nicht nur um Mediziner – wie von Hartmann erwähnt -, sondern allgemein um "Gesundheitsfachberufe". Für den Bereich der "akademischen Gesundheitsberufe", worunter Mediziner fallen dürften, variiere die Dauer "in den Einzelfällen zwischen einem Monat (bei Vollständigkeit aller Unterlagen und sicherem Nachweis der Gleichwertigkeit z. B. bei Anerkennung von EU-Ausbildungen) und 24 Monaten (z. B. bei unvollständigen Unterlagen, negativem Gutachten, mehreren Fehlversuchen der Kenntnisprüfung)."

Somit handelt es sich bei dem Vergleich von Hartmann um einen Fall, der nicht als Regelfall gewertet werden kann und darüber hinaus auch nicht für akademische Gesundheitsberufe gilt.

Wie äußerte sich Söder in der Vergangenheit über das Bürgergeld?

Die Behauptung:

Ludwig Hartmann, Bündnis 90/Die Grünen: "Will ich mal hoffen, dass Sie in Zukunft in Ihren Bierzelten nicht mehr davon sprechen, wie Sie das immer in Interviews auch oft gemacht haben, dass es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten. Jetzt haben Sie’s gerade erstmalig, wo ich es gehört habe, die Wahrheit gesagt."

Markus Söder, CSU: "Ich sag’ genau immer das Gleiche."

Der Kontext:

Söder sagte zum Bürgergeld: "Es wäre übrigens auch ganz gut, wenn das Bürgergeld nicht ständig erhöht würde. Das Bürgergeld ist mittlerweile so hoch, dass der Anreiz zu arbeiten, reduziert wird. Ich finde, wer arbeitet, muss einfach deutlich mehr haben, als jemand, der nicht arbeitet."

Daraufhin entgegnete Hartmann die oben genannte Behauptung.

Richtig oder falsch?

Teils, teils. Söder formuliert seine Kritik an der Erhöhung des Bürgergeldes in einigen Interviews und Reden ähnlich wie im Schlagabtausch - dass er sich "erstmalig" so geäußert hätte, stimmt also nicht. Der #Faktenfuchs konnte allerdings auch Äußerungen finden, die sinngemäß dem entsprachen, was Hartmann ihm vorwirft. Dieser Teil von Hartmanns Behauptung ist richtig.

Die Fakten:

Der #Faktenfuchs hat sich Interviews und Reden der vergangenen Monate, in denen sich Söder zum Bürgergeld geäußert hat, angesehen und sein Twitter- und Facebook-Profil gescannt. Tatsächlich wiederholt Söder das, was er auch im Schlagabtausch gesagt hat, fast wortgleich in verschiedenen Interviews, in Reden und in Tweets (zum Beispiel hier).

In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte Söder: "Wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet." Ein ähnlicher Satz fiel auch im Interview mit der "Welt", ebenso im Morgenmagazin von ARD und ZDF (ca. Minute 5:12 und 6:41), auf dem CSU-Parteitag am 23.09.2023 sowie bei seiner Rede beim Politischen Gillamoos.

In einigen anderen Interviews sagt Söder allerdings sinngemäß das, was ihm Hartmann vorwirft, nämlich dass Arbeit sich nicht mehr lohne.

Ebenfalls im Morgenmagazin sagte Söder, Menschen der unteren Einkommensgruppen würden "am Ende, wenn sie arbeiten, weniger haben, als wenn sie nicht arbeiten." Ähnlich äußerte er sich im Gespräch mit der Funke Mediengruppe. In der Bayern2-Radiowelt sagte Söder, es sei nicht gerecht, dass jemand, der hart arbeite, am Ende weniger oder genauso viel habe wie jemand, der nicht arbeite. Eine ähnliche Äußerung fiel auch im Interview mit BR24 TV am 17.09.2023.

Die genaue Formulierung "Arbeit lohnt sich nicht mehr", wie Hartmann sie Söder zuschreibt, konnte der #Faktenfuchs nur in einem Interview finden: beim CSU-Parteitag im September 2023 im Gespräch mit dem stellvertretenden Chefredakteur der ARD, Matthias Deiß. Dort sagte Söder, das Bürgergeld sei so hoch, "dass es sich kaum mehr lohnt zu arbeiten."

Der Frage, ob Bürgergeld-Empfänger monatlich mehr Geld als Mindestlohn-Empfänger haben, ist der #Faktenfuchs hier nachgegangen.

Abhängigkeit von russischem Öl und Gas

Die Behauptung:

Ludwig Hartmann, Bündnis 90/Die Grünen: "Kein Bundesland war so abhängig vom russischen Gas und Öl wie Bayern" und "Kein Land war so abhängig vom russischen Gas in Europa." (Anm. d. Red.: Hartmann bezieht diese Aussage auf Deutschland.)

Richtig oder falsch?

Die Aussage von Hartmann ist prinzipiell richtig. Bayern bezog 2022 Jahr so viel Öl und Gas aus Russland wie kein anderes Bundesland. Deutschland bezog im EU-Vergleich in den vergangenen Jahren am meisten Gas aus Russland.

Die Fakten:

Von Januar bis September 2022 gingen die meisten Importe, die Deutschland in Russland kaufte, nach Bayern. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes vom November 2022 hervor. Der Freistaat bezog den Angaben zufolge mehr als ein Fünftel (22 Prozent) der Warenimporte aus Russland. Das entspricht einem Wert von 6,6 Milliarden Euro. Von diesem Import machten Erdöl und Erdgas 92,2 Prozent aus, was einem Wert von 6,1 Milliarden Euro entspricht.

Auch im Jahr 2021 waren die Rohstoffe für Bayerns Energieversorgung von "zentraler Bedeutung". Denn 36 Prozent der Erdöl- und Erdgasimporte Bayerns stammten aus Russland. Das teilte Florian Reil, Pressereferent beim Bayerischen Industrie- und Handelskammertag, dem #Faktenfuchs auf Anfrage mitteilt.

Brandenburg hingegen – das Bundesland mit den zweithöchsten Importen aus Russland – hatte laut Statistischem Bundesamt einen Anteil von 14,2 Prozent an den Importen aus Russland nach Deutschland. Davon wiederum entfielen 98,6 Prozent auf Erdöl und Erdgas, was einem Wert von 4,2 Milliarden Euro entspricht.

Tatsächlich hat Deutschland in den Jahren von 2015 bis 2021 in absoluten Zahlen in der Europäischen Union am meisten Erdgas aus Russland importiert. Beispielsweise importierten im Jahr 2021 alle 27 Mitgliedsländer in der EU 154.028.142 Millionen Kubikmeter Erdgas aus Russland. Davon entfielen auf Deutschland 52.463.565 Millionen Kubikmeter. An zweiter Stelle steht Italien mit 29.170.696 Millionen Kubikmeter Erdgas. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Amts der Europäischen Union hervor.

Allerdings ist Deutschland mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 3,87 Billionen Euro die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union – und benötigt daher mehr Energie als andere Länder.

weitere Autorin: Janina Lückoff.