Schlagabtausch: Aiwanger, Böhm, Hagen und von Brunn im Check

Direktinvestitionen: Wie groß ist die Lücke?

Die Behauptung:

Martin Böhm (AfD): "Wir haben 130 Milliarden weniger Direktinvestitionen. Das heißt, für 130 Milliarden investieren deutsche Firmen Kredite und Gewinne mehr im Ausland, als das ausländische Firmen hier bei uns in Deutschland investieren. So einen Gap (deutsch: Lücke, d. Red.), den hat es überhaupt noch nie gegeben."

Der Kontext:

Die Kandidaten wurden zur wirtschaftlichen Situation befragt.

Richtig oder falsch?

Weitgehend richtig. Böhms Satz, wir hätten "130 Milliarden weniger Direktinvestitionen", könnte missverstanden werden. Denn er impliziert, es gäbe eine Veränderung in Höhe von 130 Milliarden Euro - was nicht der Fall ist. Seine anschließende Erklärung, dass die deutschen Investitionen ins Ausland die ausländischen Investitionen in Deutschland um rund 130 Milliarden Euro übersteigen, ist - im Hinblick auf die Direktinvestitionen - korrekt.

Die Fakten

Laut einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) sowie Angaben der Bundesbank ist Böhms Aussage korrekt.

Der im Juni erschienene Bericht des IW, der sich auf OECD-Zahlen stützt, kommt für das Jahr 2022 in Deutschland auf eine negative Bilanz bei den Direktinvestitionen in Höhe von 132 Milliarden Dollar beziehungsweise 125 Milliarden Euro. Diese Zahl sei so hoch wie nie, schreibt das IW. Die von Böhm genannte Zahl liegt in der richtigen Größenordnung, weicht aber um fünf Milliarden Euro ab.

Direktinvestitionen sind nach Definition der Bundesbank "grenzüberschreitende Vermögensanlagen in Unternehmen mit dem Ziel, die Geschäftstätigkeit langfristig und maßgeblich zu beeinflussen". Als maßgeblicher Einfluss gelte, wenn der Geldgeber zehn Prozent oder mehr der Anteile beziehungsweise Stimmrechte am Unternehmen hält.

Ein Beispiel für eine Direktinvestition ins Ausland wäre ein deutsches Industrieunternehmen, das bei einem Zulieferer in Kanada einsteigt, also sich eine Beteiligung an dem ausländischen Unternehmen sichert, um mitentscheiden zu können. Ein Beispiel für eine Direktinvestition nach Deutschland wäre ein US-amerikanischer Investmentfonds, der eine Beteiligung an einem deutschen Unternehmen erwirbt, das mit dem Geld einen Produktionsbereich an seinem Standort hierzulande ausbaut.

Im Jahr 2022 investierten laut IW deutsche Firmen rund 135 Milliarden Euro im Ausland. Dem standen rund zehn Milliarden Euro Investitionen von ausländischen Unternehmen in Deutschland gegenüber. Daraus ergibt sich die Differenz der oben genannten rund 125 Milliarden Euro.

Die Bundesbank kommt für 2022 ebenfalls auf eine Differenz der Direktinvestitionen von rund 125 Milliarden Euro. Sie gibt allerdings 169 Milliarden Euro deutsche Investitionen ins Ausland und 44 Milliarden Euro an ausländischen Direktinvestitionen nach Deutschland an.

Das heißt allerdings nicht, dass 2022 die von Böhm ins Spiel gebrachte Summe weniger investiert wurde als zuvor. Die Abflüsse waren laut IW-Berechnungen in den vergangenen zehn Jahren stets höher als die Zuflüsse, mit Ausnahme des ersten Corona-Pandemiejahres 2020. Davor waren die jährlichen Investitionsabflüsse zwischen rund 25 und 100 Milliarden Euro höher als die Zuflüsse. Die Differenz von Direktinvestitionen nach Deutschland im Vergleich zu den deutschen Investitionen im Ausland ist allerdings laut IW so hoch wie noch nie, wie von Böhm behauptet.

Ladesäulen an Straßenlaternen: Nicht nur Zukunftsvision

Die Behauptung:

Martin Böhm, AfD: "Ich erinnere mich noch, leider ist niemand von den Grünen da, an theatralische Auftritte grüner Politiker: 'Wir machen Elektroladesäulen an allen Straßenlampen'. Die haben natürlich nicht gewusst, dass Straßenlampen mit 5x2,5 Quadratkabel durchgeschleift sind, da kann ich noch nicht einmal einen Föhn anschließen, wenn alle Lichter brennen."

Richtig oder falsch?

Böhm impliziert mit der Aussage, E-Ladestationen an Straßenlaternen seien eine Zukunftsvision und derzeit technisch grundsätzlich nicht möglich. Das ist falsch. Korrekt ist aber, dass gewisse technische Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um solche Laternenladepunkte einrichten zu können.

Die Fakten:

Nicht nur die von Böhm erwähnten Grünen betrachten Ladesäulen für E-Autos in Straßenlampen als Baustein für den "Verkehrsmix der Zukunft". Auch andere Parteien verfolgen solche Konzepte. So hat etwa die CSU-Fraktion im Stadtrat von Garching bei München Anfang 2022 den Antrag gestellt, im Zuge einer Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Leuchten an diesen auch Ladepunkte für Elektrofahrzeuge zu installieren.

In zahlreichen Städten sind solche Ladepunkte an Straßenlaternen bereits installiert: Im nordrhein-westfälischen Neuss wurden Mitte des Jahres im Rahmen eines Pilotprojekts zehn Straßenlaternen zu Ladestationen umgebaut. Die Stadt testet in Kooperation mit den Stadtwerken fünf Jahre lang, wie Ladepunkte an Straßenlaternen am besten funktionieren. Auch in Bochum gibt es ein Pilotprojekt, ebenso in Kirchberg bei Zwickau. In Berlin gab es nach Angaben der Senatsverwaltung Ende März 2023 bereits 239 Laternenladepunkte. Insgesamt sind 1.000 solcher Umrüstungen in Berlin geplant. In London wurden nach Angaben des Unternehmens ubitricity seit 2018 7.000 solcher Laternenladepunkte installiert.

Das Unternehmen ubitricity, das diese Umrüstungen in den genannten Städten durchgeführt hat, teilt auf #Faktenfuchs-Anfrage mit, der Einsatz von Laternenladepunkten in Deutschland sei "an vielen, aber nicht an allen Laternen möglich". Vor einem Umbau von Laternen zu Ladepunkten müssten die technischen Gegebenheiten überprüft werden, so der Unternehmenssprecher. Es werde berechnet, "ob und wie viele Laternenladepunkte betrieben werden können, ohne eine Beeinträchtigung des Lichtnetzes zu riskieren."

Christian Martens, Pressesprecher des Netzbetreibers Bayernwerk, sagte dem #Faktenfuchs, die in der Behauptung genannten 5x2,5 Quadratkabel seien bei Neuerschließungen nicht mehr Standard. "Das ist quasi dritte Generation rückwärts." Heute würden 10-Quadratkabel (statt 2,5) verbaut.

Die Leistung von Laternenladepunkten ist allerdings - wie ein Manager von ubitricity in diesem Tagesschau-Artikel sagt - mit 3,7 Kilowatt geringer als bei anderen Ladesäulen. Das Auto muss also länger, etwa über Nacht, an der Laterne laden.