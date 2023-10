Experten warnen vor Verbreitung der Zahlen von "PrognosUmfragen"

Kritik von Experten: "Verwirrung der Wahlberechtigten"

Das Zustandekommen der Werte bleibt – wie die Urheberschaft – unklar. Es gibt keinerlei Informationen darüber, ob tatsächlich Menschen befragt wurden und wenn ja, wie viele, aus welchen Bevölkerungsgruppen und mit welchen Methoden. Nicht bekannt ist auch, welche Rechenmodelle hinter den selbsternannten Projektionen stecken.

Dazu gehören etwa die Zahl der befragten Personen, der Befragungszeitraum, die Methode, wie die Stichprobe ermittelt wurde, über welchen Weg befragt wurde (zum Beispiel telefonisch oder schriftlich), wie genau der Wortlaut der Frage war und wie die Antworten gewichtet wurden.

Das kritisiert auch der Rat der Deutschen Markt- und Sozialforschung. In einer Stellungnahme vom 15. September 2023 heißt es: "Der Twitter-Account '@PrognosUmfragen' veröffentlicht Umfragezahlen, deren Herkunft und Grundlage völlig unklar sind. Dies kann zu einer Verwirrung der Wahlberechtigten und zu einer Beeinträchtigung des Wahlprozesses führen."

Der Rat verweist im Zuge der Stellungnahme darauf, dass "Wissenschaftlichkeit und Transparenz gerade bei Wahlumfragen einen besonders hohen Stellenwert haben". In einem Branchenkodex verpflichtet sich die Markt- und Sozialforschungsbranche in Deutschland, gewisse Grundinformationen bei der Veröffentlichung einer Wahlumfrage mitzuliefern.

"PrognosUmfragen": Auch auf Nachfrage keine genauen Angaben zur Stichprobe

Der #Faktenfuchs hat "PrognosUmfragen" per Direktnachricht auf X gefragt, wie genau die Zahlen entstehen und wer den Account verantwortet. Die Antwort ist ausführlich, aber nicht namentlich unterzeichnet – es bleibt unklar, wer antwortete. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit bestimmten Medien wolle man keine Namen preisgeben. Der "Hauptsitz" von PrognosUmfragen befinde sich "derzeit in Baden-Württemberg", schreibt der anonyme X-Nutzer. Die Finanzierung stütze sich "ausschließlich auf inländische Quellen".

Zur Erhebung werde ein "Methoden-Mix verschiedener Kanäle" genutzt. "Das Modell ist nicht öffentlich", heißt es weiter. Anhand einer Gewichtung "soziodemographischer und politischer Kriterien" werde eine "Repräsentativität für tatsächliche Wähler" sichergestellt. Die Faktoren für die Gewichtung orientierten sich an einem "mikrobasierten Wählermodell". Dieser Begriff ist den vom #Faktenfuchs befragten Wahlforschern nicht geläufig.

Der Politikwissenschaftler Arndt Leininger, der an der TU Chemnitz zu Wahlforschung und Angewandten Quantitativen Methoden forscht, schätzt die Angaben von "PrognosUmfragen" als "verklausuliertes Eingeständnis" ein, keine eigenen standardisierten Befragungen durchzuführen, wie er in einer Mail-Antwort an den #Faktenfuchs schreibt. "Ich habe den Verdacht, dass durch 'PrognosUmfragen' keine eigenen landesweiten Befragungen durchgeführt werden. Und wer das nicht tut, kann natürlich auch keine Stichprobengröße veröffentlichen", so Leininger weiter.

Politologe attestiert "zweifelhaftes Wissenschaftsverständnis"

Auch Constantin Wurthmann, Politikwissenschaftler am Institut für Vergleichende Politikwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, schreibt dem #Faktenfuchs: "Man muss befürchten, dass da jemand willkürlich Zahlen erwürfelt. Die Angaben zur Methodik sind weder seriös begründet noch liefern sie Hinweise auf eine seriöse Arbeitsweise. Sie deuten auf ein zweifelhaftes Wissenschaftsverständnis hin und genügen den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens nicht." Eine wissenschaftliche Arbeitsweise baue auf Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Transparenz auf. "Und das bezieht sich auf die Person, die diese Arbeit macht", so Wurthmann.

Dazu, dass es in den Posts keine Angaben zum Zustandekommen der Zahlen gibt, schreibt "PrognosUmfragen": "Informationen über Befragtenzahlen tragen eher zur Verwirrung des Lesers bei, da dieser kaum einschätzen kann, wann 'genügend' Personen befragt worden sind."

Wahlforscher Leininger schreibt dem #Faktenfuchs: "Den Einwand, Befragtenzahlen verwirren, teile ich explizit nicht." Das sieht auch Daniel Hellmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung, so: "Die Zahl der Befragten und die Art der Befragung sind für die Interpretation der Belastbarkeit unerlässlich".

Die Standards für die Zahl der Befragten erläutert Politikwissenschaftler Wurthmann so: "Optimal sind 1.000 Befragte. Wenn Umfragen das liefern, können sie dennoch Probleme haben, gewisse Teile der Bevölkerung abzubilden, weil manche eher teilnehmen als andere. Diese Probleme kann man aber transparent machen." Außerdem seien Erhebungen, die auf dem Prinzip einer sogenannten Zufallsstichprobe basieren, dennoch als repräsentativ einzustufen. Umfragen gelten als repräsentativ, wenn Rückschlüsse auf eine Grundgesamtheit möglich sind. Bei der Bundestagswahl wären das alle Wahlberechtigten in Deutschland.

Rat der Deutschen Markt- und Sozialforschung fordert, Zahlen nicht weiterzuverbreiten

Dass sich "PrognosUmfragen" laut Antwort an den #Faktenfuchs der Richtlinie des Rats der Deutschen Markt- und Sozialforschung nicht verpflichtet fühlt, ist für Experten ein weiteres Warnsignal. "Die in der Richtlinie genannten Informationen sind unerlässlich für Experten, um einzelne Befragungen zu bewerten", schreibt Leininger. "Für seriös halte ich nur, wer sich voll und ganz den Vorgaben der Richtlinie für die Veröffentlichung von Ergebnissen der Wahlforschung verschreibt."

Der Rat der Deutschen Markt- und Sozialforschung selbst fordert, "derart unseriöse 'Umfragezahlen' nicht weiter zu verbreiten".

Das sieht auch Ingo Rohlfing so, Professor für Methoden der Empirischen Sozialforschung an der Universität Passau: "Allgemein legen die verfügbaren Informationen bzw. die Informationen, die nicht verfügbar sind, nahe, dass man die Zahlen nicht verwenden sollte", antwortet Rohlfing auf die #Faktenfuchs-Anfrage. Er kritisiert ebenfalls die mangelnde Transparenz des Accounts sowie die fehlenden Informationen zur Untersuchungsmethode. Diese seien aber "Mindeststandard", um die Entstehung der Ergebnisse bewerten zu können, so Rohlfing.

"Insgesamt kann man daher nicht nachvollziehen, dass Umfragen durchgeführt wurden; wie sie durchgeführt wurden; und von wem und unter welchen Umständen. Dies sind alles Alarmzeichen, die aus meiner Sicht gegen eine Verbreitung der Zahlen sprechen." Ingo Rohlfing, Universität Passau

FW-Politiker Mehring äußert sich, Aiwanger nicht

Hubert Aiwanger äußerte sich auf #Faktenfuchs-Anfrage nicht zu seinen jüngsten Posts und der Kritik an "PrognosUmfragen". Sein Parteikollege Fabian Mehring antwortete hingegen. Er schreibt dem #Faktenfuchs: "Als promovierter Politikwissenschaftler bin ich mir darüber im Klaren, dass solche Erhebungen nicht von der gleichen sozialwissenschaftlichen Qualität sind, wie die Projektionen der einschlägigen Forschungsinstitute." Mehring schreibt, dass es kaum Abweichungen bei den Freien Wählern zwischen BayernTrend und "PrognosUmfragen" gebe. Die Kritik könne er daher nicht nachvollziehen.

Politikwissenschaftler Wurthmann sagt dazu: "Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass auch politische Mandatsträger nur Umfragen von den Instituten teilen, die gemeinhin als seriös bewertet werden. Welche das sind, hat man in drei Klicks im Internet herausgefunden."

Mehring antwortete dem #Faktenfuchs am vergangenen Mittwoch. In einer neuen "Projektion" sah "PrognosUmfragen" die Freien Wähler an diesem Tag in Bayern bei 19 Prozent. Der BayernTrend vom vergangenen Donnerstag gibt für die Freien Wähler 16 Prozent an.