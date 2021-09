Wahl-Ticker Mittelfranken: hohe Wahlbeteiligung in Nürnberg

12.08 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich in Nürnberg ab

Bei der Bundestagswahl zeichnet sich in diesem Jahr in Bayerns größten Städten eine höhere Wahlbeteiligung ab. In Nürnberg wählten bis 11 Uhr nach Angaben eines Sprechers des Wahlamtes 14,4 Prozent. Das sind gut zwei Prozentpunkte mehr als am Wahlsonntag 2017 um diese Zeit. In Nürnberg werden die Briefwahlstimmen – anders als in München – nach und nach "anteilig eingerechnet", wie der Sprecher sagte.

In der Landeshauptstadt hatten bis 11 Uhr am Sonntagvormittag schon knapp 60 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Dort ist der Anteil der Briefwähler besonders hoch. Ein ähnlicher Wert wurde bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 erst gegen 14 Uhr erreicht.