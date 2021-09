Wahl-Ticker Unterfranken: Hohe Wahlbeteiligung in Würzburg

12.00 Uhr: Kandidaten-Zusammenfassung für Unterfranken

Jetzt wird es ernst. Nach monatelangem Wahlkampf fällt an diesem Sonntag die Entscheidung darüber, wer in den neuen Bundestag gewählt wird. Wegen der Corona-Pandemie zeichnet sich generell eine hohe Quote an Briefwählern ab. In den Wahllokalen vor Ort gelten entsprechende Hygienekonzepte.

In Unterfranken gibt es fünf Wahlkreise, also am Ende des Tages auch wieder fünf Direktkandidaten für den Deutschen Bundestag. Zusätzlich haben einige Unterfranken gute Chancen, über die Landeslisten ihrer jeweiligen Partei in den Bundestag einzuziehen. Schon im Voraus gab es auf BR24 einen entsprechenden Überblick, was in den unterfränkischen Wahlkreisen wichtig ist.