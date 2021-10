Streit um Schutz von Wölfen und Weidetieren

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat eine wachsende Zahl an illegalen Tötungen von Wölfen beklagt. Mit dem Fund von drei erschossenen Tieren in Mecklenburg-Vorpommern sei 2021 ein neuer Höchststand an rechtswidrigen Wolfstötungen erreicht worden, teilte der Nabu in Berlin mit. Waren es im vergangenen Jahr demnach insgesamt acht Fälle, seien es seit Januar bereits elf. Hinzu komme vermutlich eine hohe Dunkelziffer.

"Jede Wolfstötung ist eine Straftat"

"Jede dieser Tötungen ist eine Straftat und muss strafrechtlich verfolgt werden", betonte der Fachbereichsleiter Naturschutzpolitik des Nabu, Ralf Schulte. "Diese kriminelle Selbstjustiz gegenüber streng geschützten Tieren muss Konsequenzen haben", fügte er hinzu. Deutschland sei weiterhin meilenweit von einem guten Erhaltungszustand des Wolfs entfernt.

64 getötete Wölfe in 21 Jahren

Seit Rückkehr der Wölfe im Jahr 2000 seien insgesamt 64 Wölfe illegal getötet worden, Tendenz steigend. Nur wenige Fälle seien aufgeklärt worden. Der Nabu macht dafür einen Mangel an Fachstellen für Artenschutzkriminalität verantwortlich. Die Taten würden nach wie vor als Kavaliersdelikte behandelt. Nicht nur Wölfe, sondern auch Luchse würden immer wieder getötet aufgefunden, ebenso etliche Greifvögel. Der Nabu forderte in diesem Zusammenhang verstärkte Anstrengungen in den Landeskriminalämtern, gegen widerrechtliche Tötungen von geschützten Wildtieren vorzugehen.

BN fordert besseren Herdenschutz

Unterdessen setzt der Bund Naturschutz (BN) auf stärkeren Herdenschutz bei Weidetieren. Die Bejagung des Wolfes sei keine Lösung, sagte BN-Wolfsexperte Uwe Friedel. Vielmehr gelte es, Weiden besser zu schützen. Wichtig sei, dass Landwirte und Nutztierhalter über Herdenschutz informiert sind und die angebotenen Möglichkeiten wie Herdenschutzhunde oder -zäune sowie Finanzausgleich für gerissene Tiere ausschöpfen.

Bauern gehen in München auf die Straßen

Der Bayerische Bauernverband (BBV) plant für Samstag in München eine Demonstration für den Schutz der Weidetierhaltung. Unter dem Motto "Ausgebimmelt" werden Landwirte unter anderem aus Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Tirol und Südtirol erwartet. Die BN-Vertreter äußerten am Freitag Verständnis dafür, kritisierten aber, dass der Wolf zum Sündenbock gemacht werden soll. "Wir sind uns alle einig, dass wir keine Risse wollen. Aber in der Art und Weise gehen wir auseinander", sagte Friedel. Ein Nebeneinander von Weidetieren und Wölfen wäre durchaus möglich.

Wolf streng geschützt

Der Wolf ist in Deutschland streng geschützt und darf nicht bejagt werden. Nicht nur zwischen Naturschützern und Landwirten wird darüber gestritten, auch in der Politik herrscht Uneinigkeit beim Thema Wolf. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sprach sich jüngst für Weideschutzgebiete aus, in denen auffällige Wölfe entnommen werden dürften. Grüne und SPD dagegen setzen auf ein "Wolfsmanagement" sowie eine bessere Förderung von Schutzmaßnahmen.

In Bayern leben zehn standorttreue Rudel beziehungsweise Einzeltiere. Darüber hinaus gibt es durchwandernde Tiere. BN-Fachmann Friedel verwies darauf, dass nicht angeleinte Hunde ein größeres Problem seien als der Wolf. Zudem sei es in Bayern möglich, einen Wolf zu entnehmen, der ein Weidetier gerissen hat. Bundesweit gab es im Monitoringjahr 2019/2020 laut BN 128 Rudel, 36 Paare und neun territoriale Einzeltiere.

