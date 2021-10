"Chance mit Charme" - CSU wirbt erneut für Jamaika-Koalition

"Nebentöne" sollen nicht entscheiden

Der Fokus müsse darauf liegen, dass man sehr schnell zu Ergebnissen kommen könne. Bei den Gesprächen mit der FDP und den Grünen müsse man nun sehen, dass man die Themen, die die Parteien trennen, überbrücken könne. "Es sollen nicht die Nebentöne entscheidend sein, sondern die maximale Konzentration auf das, was man erreichen will - nämlich auszuloten, ob es eine Möglichkeit gibt, Jamaika tatsächlich zu realisieren", sagte Blume.

Die Zusammenarbeit innerhalb der Union sei sowohl unter den Generalsekretären als auch unter den Parteivorsitzenden gut. Das gemeinsame Programm von CDU und CSU müsse die Grundlage der Sondierungsgespräche sein. Es werde Kompromisse geben müssen. "Was nicht passieren wird dürfen, das wäre eine Grundverschiebung von Koordinatensystemen", sagte der CSU-Generalsekretär.

Die Union steigt ab dem Wochenende in die Sondierungen ein. Mit der FDP wollen CDU und CSU am Sonntagabend sprechen, ein erstes Treffen mit den Grünen ist für Dienstag geplant.

Linnemann sieht beste Chancen für Ampel

Unions-Fraktionsvize Linnemann hatte am Morgen im ARD-Morgenmagazin eingeräumt, dass eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP die besten Chancen auf eine Regierungsbildung hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Ampel geben wird, sei nicht nur offenkundig, sondern sehr groß.

Ein Jamaika-Bündnis schloss Linnemann dennoch nicht aus. Am Ende des Tages brauche man mehr als 50 Prozent im Deutschen Bundestag an Stimmen, um Kanzler zu werden, sagte er.

"Deutschlandtrend": 18 Prozent sehen in Jamaika einen Neuanfang

Jeder zweite Befragte traut im aktuellen "Deutschlandtrend" der ARD einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP am ehesten einen politischen Neuanfang zu. 18 Prozent sehen in einem Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP einen Neuanfang. 24 weitere Prozent erkennen in keiner der beiden Optionen einen politischen Neuanfang.

Die Anhänger der Grünen sprachen sich am ehesten für eine Ampel-Koalition aus. Auch FDP-Anhänger gehen im "Deutschlandtrend" eher von einem Neuanfang in der Ampel-Koalition aus.