Corona-Ticker: Drei Viertel der Erwachsenen vollständig geimpft

12.49 Uhr: Deutscher Ischgl-Tourist fordert Schadenersatz von Österreich

In Österreich hat am Donnerstag die zweite Verhandlung um Corona-Infektionen im Tiroler Ort Ischgl begonnen. Ein deutscher Urlauber, der im März 2020 für ein paar Tage in Ischgl Skifahren war und danach lebensbedrohlich erkrankte, verklagt den österreichischen Staat auf 90.000 Euro Schadenersatz, wie Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzverein (VSV), am Donnerstag vor Beginn der Verhandlung am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien sagte. Der Verein, der zahlreiche Kläger juristisch vertritt, scheiterte am Donnerstag erneut mit seinem Antrag, Spitzenpolitiker wie den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz vernehmen zu lassen. Der Antrag auf Beweissicherung wurde vom Gericht abgewiesen. Diese Entscheidung werde man anfechten, sagte Kolba. "In fünf Jahren kann sich der Herr Kurz mit Sicherheit an gar nichts mehr erinnern".