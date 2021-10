Inzidenzen und Lockerungen: Die Corona-Lage in Bayern

Start ins Wintersemester – ohne Abstandsregelungen

An den Hochschulen beginnt das Wintersemester. Vorlesungen und Seminare können von Anfang an in Präsenz stattfinden – und zwar unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz. Das bayerische Wissenschaftsministerium hat für alle bayerischen Hochschulen ein Rahmenkonzept festgelegt. Es setzt auf so viel Präsenzlehre wie möglich. Das Ministerium teilte auf BR-Anfrage mit, dass es ab diesem Semester keine Abstandsregelungen in den Hochschulräumen mehr gibt. Alle Plätze können also wieder belegt werden. Wenn dadurch aber ein Abstand von 1,5 Metern nicht möglich ist, sind medizinische Masken Pflicht. Die 3G-Regel bleibt ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 bestehen. Nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete dürfen die Hochschulen dann betreten.

Studierende zur Impfung aufgerufen

Zum Beginn des Wintersemesters haben Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Wissenschaftsminister Bernd Sibler die Studierenden dazu aufgerufen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. An den Hochschulen sind zum Semesterbeginn niederschwellige Impfaktionen geplant, bei denen sich die Studierenden und das Hochschulpersonal unkompliziert eine Schutzimpfung gegen Covid-19 geben lassen können. Geplant sind etwa Impfbusse vor Hochschulen, mobile Teams oder gesonderte Aktionen in den Impfzentren – um den Anteil der Geimpften in Bayern weiter zu erhöhen.