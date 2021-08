Kaniber und Aiwanger: Vereint gegen Wölfe, uneins bei Tierwohl

Bild

Eigentlich sind Wölfe in Bayern streng geschützt. Doch Agrarministerin Kaniber will deren Abschuss nun erleichtern. Das kündigte die CSU-Politikerin bei der Haupt-Alm-Begehung im Chiemgau an. Mit dabei war auch Wirtschaftsminister Aiwanger.

© BR

Bildrechte: BR