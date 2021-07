Erster Wolfsnachwuchs in Bayern in diesem Jahr gesichtet

Wie das Landesamt für Umwelt bestätigt ist in Bayern das erste Wolfsjunge in diesem Jahr nachgewiesen worden. Es tappst im Veldensteiner Forst umher, also im großen Waldgebiet an der oberpfälzisch-oberfränkischen Bezirksgrenze zwischen dem Landkreis Bayreuth und dem Landkreis Amberg-Sulzbach.

Bisher noch keine weiteren Welpen festgestellt

Es ist das einzige Junge, das bisher nachgewiesen worden ist in Bayern. Wie viele weitere Welpen es in den Rudeln und bei den Wolfspaaren gibt, steht noch nicht fest. Für einen Nachweis ist ein Foto notwendig oder aber die Auswertung einer Losung. Das Rudel im Veldensteiner Forst hatte in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Welpen.

Standorttreue Wölfe in Niederbayern und der Oberpfalz

Auch im Manteler Forst (Landkreis Neustadt/Waldnaab) gab es im vergangenen Jahr fünffachen Wolfsnachwuchs. Zudem lebt im Bayerischen Wald ein Wolfsrudel und es haben sich mehrere standorttreue Wölfe in der Oberpfalz und in Niederbayern niedergelassen. Die Welpen kommen normalerweis ungefähr im Mai zur Welt, bleiben dann eine zeitlang in den Höhlen und erkunden erst etwa ab Juli zusammen mit der Mutter die Umgebung. Zu einem Rudel gehören auch immer die Welpen aus dem Vorjahr. Wolfsjunge verlassen erst nach zwei Jahren ihr Rudel, um ein eigenes zu gründen.