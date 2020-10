Corona-Ticker: 46 Mio. Franzosen von Ausgangssperre betroffen

15.12 Uhr: Verhältnismäßig geringer Höchstwert an Neuinfektionen in Litauen

In Litauen hat die Zahl an Corona-Neuinfektionen am zweiten Tag in Folge einen Rekordwert erreicht. In dem baltischen EU-Land wurden heute 424 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie die Gesundheitsbehörde in Vilnius mitteilte. Der bisherige Höchstwert lag zuvor bei 311. Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete insgesamt bislang 8.663 bestätigte Infektionen und 125 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Dabei hatten die Infektionszahlen jüngst deutlich zugenommen - seit Mitte vergangener Woche sind es täglich mehr als 200 neue Fälle. Es wurde aber auch mehr getestet. Angesichts der steigenden Infektionszahlen hatte die Regierung in Vilnius zuletzt wieder strengere Schutzmaßnahmen verhängt. Zwölf Kommunen werden von kommendem Montag an unter lokale Quarantäne gestellt. Neue Einschränkungen gelten dann auch für Cafés, Bars, Restaurants und Diskotheken, die nur noch bis Mitternacht geöffnet haben dürfen und ihre Gäste registrieren müssen. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen in Litauen zuletzt bei 98,6 - und war damit nahezu identisch mit dem entsprechenden deutschen Wert von 98,7.