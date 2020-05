Gaststätten Bayern Corona Wiedereröffnung: Was erwartet mich in Biergarten und Gaststätte?

Ab dem 18. Mai dürfen in Bayern Biergärten sowie die Außenbereiche von Restaurants und Gaststätten öffnen; ab dem 25. Mai können Lokale auch wieder in ihren Innenräumen Gäste bewirten, so sieht es der Corona-Fahrplan der Bayerischen Staatsregierung vor.

Was dann im Detail bei Restaurant- und Biergärtenbesuchen für Gäste und Personal gilt, soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. In jedem Fall gültig bleibt die Regel, die Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann bei der Kabinettssitzung am Dienstag in München noch einmal bekräftigt hat: "Der Kern heißt letztlich immer: 1,50 Meter Abstand halten."

Hier die derzeit bekannten Eckpunkte im Überblick:

Muss ich im Biergarten oder Restaurant eine Maske tragen?

Wenn wir uns in einem Lokal oder einem Biergarten bewegen, müssen wir künftig eine Maske tragen. Beim Betreten und Verlassen, oder auch beim Gang zur Toilette heißt es also "Maske auf". Das gilt übrigens für Gäste wie für Personal.

Muss ich auch am Tisch eine Maske tragen?

Am Tisch darf man die Maske abnehmen.

Darf ich mich im Biergarten oder in einem Restaurant mit anderen treffen?

Gemeinsame Besuche in Biergarten oder Gaststätte sind künftig erlaubt für Familien oder Menschen, die zusammen in einem Hausstand leben; sie können sich zusätzlich mit den Angehörigen eines anderen Hausstands treffen, heißt also etwa: Eine Familie darf sich mit einer anderen Familie treffen.

Wie lange dürfen Biergarten und Restaurants geöffnet haben?

Geplant ist, dass Biergärten und die Außenbereiche von Lokalen ab 18. Mai bis 20 Uhr öffnen dürfen; ihre Innenräume dürfen Restaurants und Gaststätten erst ab dem 25. Mai öffnen, dann aber dafür bis 22 Uhr.

Im Gespräch ist jedoch, dass die Öffnungszeiten der Biergärten ab dem 25. Mai an die der Lokale angeglichen werden - so dass wir auch wieder bis 22 Uhr im Biergarten sitzen dürfen.

Welche Hygieneregeln müssen vom Lokalbetreiber eingehalten werden?

Geplant sind Regelungen für den Einsatz von Desinfektionsmitteln und eine Registrierung der Gäste, um im Bedarfsfall Infektionsketten zurückverfolgen zu können.

