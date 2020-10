Krankenhaus Schongau verhängt Aufnahme-Stopp

Bei einer Routine-Untersuchung am Donnerstag waren fünf Krankenhaus-MitarbeiterInnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Danach hatte das Gesundheitsamt Weilheim angeordnet, alle 600 Mitarbeiter vom Ärzte-Team bis zu den Reinigungskräften zu testen - über die üblichen Routine-Tests hinausgehend. Bis Freitagabend sind 430 Test durchgeführt worden, 30 davon waren positiv.

Aufnahme-Stopp betrifft auch Geburtsstation

Die restlichen Testergebnisse sollen spätestens am Dienstag vorliegen. Ein Stab aus Gesundheitsamt, Landratsamt und die Leitung des kommunalen Krankenhauses, wie es jetzt am Krankenhaus Schongau weitergehen soll. Eine Sprecherin bestätigte dem BR, dass es einen Aufnahme-Stopp für neue Patienten gibt. Auch die Geburtsstation wurde geschlossen. Schwangere Frauen werden zur Entbindung an die Krankenhäuser in Landsberg und Kaufbeuren verwiesen.

Aktuell werden 90 PatientInnen in Schongau behandelt, davon 12 auf der Isolierstation mit Covid19-Erkrankungen