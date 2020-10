Chor des BR Online-Uraufführung "Der Bildhauer" für Gesang mit Maske

In der Diskussion um Auftrittsverbote und Ansteckungsgefahren und auf der Suche nach Möglichkeiten einer künstlerischen Entfaltung von Sängerinnen und Sängern unter Pandemiebedingungen hat der Chor des BR ein Experiment gestartet: Es wurden zwei Kompositionsaufträge vergeben, die sich künstlerisch mit dem Singen mit Mundschutz und mit der Aufstellung in großen Abständen auseinandersetzen.

Nach der digitalen Uraufführung von Rupert Hubers Werk U+1F637 (= Zahlencode für Emoji mit Mundschutz) folgt nun "Der Bildhauer", ein Melodram für Sprecher/Schauspieler, drei Sängerinnen mit Mund-Nasenschutz und Klavier, komponiert und getextet von Howard Arman. Die Uraufführung erfolgt digital am Sonntag, 1. November 2020, auf der BR KulturBühne, auf br-klassik.de und der Chor-Homepage br-chor.de.

Howard Arman, Künstlerischer Leiter des Chors des BR

In dem Melodram für drei Frauenstimmen, Klavier und Erzähler mit halbszenischen Elementen blickt Howard Arman zurück in die europäische Geschichte und findet bilderreiche Texte aus Zeiten der großen Pestepidemien, in denen es um Hilflosigkeit, Stigmatisierung und Aberglaube geht. Zitate aus dem Italien des 17. Jahrhunderts weisen verblüffende Parallelen zur Gegenwart auf: Hygienekonzepte der damaligen Gesundheitsämter im fortschrittlichen Venedig sahen wie heute "Quarantenen" vor – man wurde also 40 Tage isoliert. Im Mittelpunkt des Werks steht ein junger Mediziner, der auf einen von Krankheit gezeichneten Bildhauer trifft.

Zu erleben ist die Uraufführung auf verschiedenen Plattformen und in zwei unterschiedlichen Versionen beziehungsweise Besetzungen: in einer Version mit Andreas Hirtreiter und einer Version mit Michael Mantaj in der Hauptrolle.

Ausstrahlungen

Ab Sonntag, 1. November 2020, 00.00 Uhr auf der BR Kulturbühne, auf der Chor-Homepage und auf br-klassik.de. Beide Versionen sind danach zeitlich unbegrenzt verfügbar.

Besetzungen Version I – BR KulturBühne

Schauspieler/ Sprecher: Michael Mantaj

Sängerinnen: Barbara Fleckenstein, Ruth Volpert, Mareike Braun

Klavier: Max Hanft

Leitung, Komposition und Text: Howard Arman



Version II – Chor Homepage

Schauspieler/ Sprecher: Andreas Hirtreiter

Sängerinnen: Diana Fischer, Hanne Weber, Kerstin Rosenfeldt

Klavier: Max Hanft

Leitung, Komposition und Text: Howard Arman

Weitere Informationen unter br-chor.de