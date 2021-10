Schnelltests falsch abgerechnet? Razzia in Mittelfranken

Großaufgebot der Polizei heute Vormittag auf dem Parkplatz des Oro-Einkaufszentrums in Schwabach. Dort durchsuchen die Beamten das dortige Schnelltest-Zentrum. Betrieben wird es von der Vital-Apotheke, die ihren Sitz im Einkaufszentrum hat. Möglicherweise soll auch die Apotheke selbst durchsucht werden. Es geht um den Verdacht der falschen Abrechnung von Schnelltests.

Wurden mehr Schnelltests abgerechnet?

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg bestätigte, läuft derzeit ein Verfahren gegen drei Beschuldigte wegen Abrechnungsbetrugs. Demnach nimmt die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) an, dass mehr Schnelltests abgerechnet wurden als tatsächlich vorgenommen.

Razzien auch in Nürnberg und Fürth

Die Durchsuchung laufe zeitgleich in insgesamt fünf Objekten in Mittelfranken, darunter jeweils zwei in Nürnberg und Fürth, so die Generalstaatsanwaltschaft. Es handele sich aber nicht um weitere Testzentren. Geschädigt vom Abrechnungsbetrug wäre die Kassenärztliche Vereinigung Bayern. Weitere Einzelheiten wollte die Generalstaatsanwaltschaft zunächst nicht mitteilen.