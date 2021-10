Cluböffnungen in Bayern: Lange Schlangen und viel Freude

Es dröhnt Bass aus vielen Clubs in Bayern: Seit gestern darf wieder gefeiert und getanzt werden. Vor den Türen der Discos bildeten sich vergangene Nacht lange Schlangen mit jungen Menschen, die sich extra früh angestellt haben. Im Regensburger "Club Heart" gab es nach einer Stunde bereits den ersten Einlassstopp.

Clubbesitzer überwältigt

Schon kurz vor der Wiedereröffnung seines Clubs war Geschäftsführer Philipp Lang bereits überzeugt, dass es ein "Mega-Abend" werden würde. Am Donnerstag war bei ihm eine Stunde nach Bekanntgabe des Endes der Zwangspause für Diskotheken keine Reservierung mehr möglich. Die hohe Nachfrage bestätigen auch einige seiner Clubbesitzer-Kollegen.

Kontrollen am Eingang dauern

"Wir tun alles Menschenmögliche, um wirklich genau zu kontrollieren und hinzuschauen, aber natürlich gibt es immer ein Restrisiko mit Corona. Ich finde aber mittlerweile ist die Zeit, wo man dieses Risiko eingehen muss, es muss ja wieder weitergehen", so Lang.

Security im Dauereinsatz

Die Partycrowd in der Warteschlange vor dem "Club Heart" sieht das ähnlich, auch wenn es - wegen der 3G-Plus-Regelung - länger dauert, bis man in den Club reinkommt. Das Security-Team arbeitet auf Hochtouren, Zeit zum Durchatmen gibt es keine. Teilweise stehen die Menschen eineinhalb Stunden an, um in den Club zu kommen.

Das stört allerdings die wenigsten: "Es ist so befreiend endlich mal wieder neue Leute zu sehen, zu tanzen, das Warten hat sich gelohnt", sagt Tamara die es noch in den Club geschafft hat.

Echte statt virtueller Party

Auch Tim, der inzwischen 19 Jahre alt ist und im Lockdown volljährig geworden war, steht strahlend auf der Tanzfläche. Seinen 18. Geburtstag feierte er mit einer virtuellen Video-Chat-Party. "Ich habe ewig darauf gewartet - endlich geht es los, es ist ein Hammergefühl."

Kurze Zeit zurückhaltend, dann explosiv

Kurz nach 23 Uhr ist der Dancefloor voll. Anfangs sieht es noch ein bisschen so aus, als würden sich die Leute an das Tanzen in der Öffentlichkeit wieder gewöhnen müssen. Das gibt sich allerdings schnell und die Stimmung ist "krasser als je zuvor", so DJ Pierre van Hooven. "Es ist so emotional, die Leute singen jedes Lied mit, ich habe dauerhafte Gänsehaut heute Abend."

Keine größeren Zwischenfälle

Laut dem Polizeipräsidium Oberpfalz verlief die erste Partynacht nach so langer Zeit im Allgemeinen friedlich - ebenso in München. Auch hier gab es lange Schlangen vor den Clubs, aber keine Zwischenfälle, so die Polizei.

Kurzfristige Entscheidung: Nicht alle Clubs betriebsbereit

Allerdings geht es noch nicht für alle Clubs weiter: Einige haben es nach dem kurzfristigen Kabinettsbeschluss vom Donnerstag nicht geschafft, quasi über Nacht wieder in den Betriebsmodus zu schalten. Das liegt auch an fehlenden Mitarbeitern. Rund 50 Prozent weniger Personal stünde einigen Clubs zur Verfügung, sagt Clubbesitzer Lang. Es fehle an Nachwuchs und viele hätten sich aufgrund der Corona-Krise andere Jobs geholt, vor allem in der Industrie. Auch er konnte deshalb noch nicht alle seine Clubs aufsperren. Dennoch blickt er positiv in die Zukunft: Gerade nach so einer Nacht wie gestern sei zu sehen, wie sehr vielen jungen Leuten das ausgelassene Feiern fehlte.