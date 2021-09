Vor der Wahl: Bezahlbarer Wohnraum in Ballungsräumen – geht das?

Frankfurter weichen an den Untermain aus

Eine passende Mietwohnung am Untermain zu finden, wird ebenfalls immer schwieriger, denn die Nachfrage steigt. Zum Wohnen zieht es mittlerweile auch immer mehr Hessen hierher. Im Vergleich zu Frankfurt wohnt man in Aschaffenburg nämlich noch wesentlich günstiger. Laut dem Online-Portal miet-check.de liegt der Mietpreis pro Quadratmeter in Aschaffenburg durchschnittlich bei knapp 11 Euro, in Frankfurt bei über 17 Euro.

Mieterbund: Wohnungsmarkt reguliert sich nicht selbst

Jessie Wright wohnt und arbeitet in Frankfurt. Er und seine Lebensgefährtin suchen aktuell eine Wohnung in Aschaffenburg. "Lieber pendeln wir täglich zwei Stunden und zahlen mehr für den Sprit. Für den Mietpreis in Frankfurt bekommen wir in Aschaffenburg eine größere, schönere Wohnung", meint der 32-Jährige. Er erwartet von der neuen Regierung eine gezielte Förderung für den Bau neuer Wohnungen, vor allem in den Ballungsräumen.

Aber auch in Aschaffenburg steigen die Mietpreise an, laut Julian Körner vom Mieterbund um circa 3,4 Prozent pro Jahr. Auch er meint, hier müsse die Politik eingreifen, der Markt reguliere sich nicht selbst. Als Lösung sieht er Ankäufe von Ländern und Kommunen, die selbst bauen und Preisbindungen aufrechterhalten. "Möglich wären auch gemeinnützige Genossenschaften, die entsprechend gefördert werden, um dann auf dem privaten Markt wieder Wohnungen anbieten zu können, die für jedermann erschwinglich sind."

Ausblick für die Stadt Aschaffenburg

Die Stadt Aschaffenburg versucht bereits die Schaffung von neuem und bezahlbarem Wohnraum zu forcieren. Es entstehen zum Beispiel Neubaugebiete in den nächsten zwei Jahren in den Stadtteilen Nilkheim und Schweinheim für insgesamt rund 2.200 Einwohner. Zudem wurde in den vergangenen Jahren in der Stadt neuer Wohnraum durch Baulückenschließung, Aufstockungen und Konversion geschaffen, wie das Stadtplanungsamt auf BR24-Anfrage mitteilte. Künftig solle außerdem nur dort Bauland geschaffen werden, wo die Stadt im Besitz der Flächen ist oder über Verträge mit Eigentümern sichergestellt ist, dass die städtebaulichen Ziele erreicht werden.