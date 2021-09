Inklusives Wahlrecht für Menschen in Betreuung

Geheime Wahl trotz Assistenz

Mit seiner Betreuerin oder Wohngruppenleiterin sitzt Preller eine Woche vor der Wahl über den Briefwahlunterlagen. Der 50-Jährige hat eine Sehschwäche und kann die kleine Schrift auf dem Stimmzettel nicht so gut lesen. Hier springt die Betreuerin ein, liest ihm die Namen und Parteien vor und zeigt, wo auf dem Stimmzettel sie stehen. "Damit ich nicht woanders hin gerate, als wo ich hin will", sagt Preller. Sie hilft auch dann, wenn er letztlich sein Kreuzchen setzt. Seine Wahl zählt dann trotzdem als geheim. Die Gefahr, dass der Wahlschein eines Menschen mit Behinderung, der voll betreut wird, manipuliert wird, sieht er nicht: "Die helfen uns ja nur, damit ich die Partei finde, die ich wählen will."

Wahlrecht für alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung

Dafür gebe es ja schließlich Wahlhelfer, sagt er. Denn bei der Wahl Hilfe zu brauchen, ist ja ein Thema, das viele Menschen betrifft: Blinde oder alte Menschen etwa, oder Menschen, die gelähmt sind. Der Meinung ist auch Julian Wendel, Behindertenbeauftragter der Stadt Würzburg: "Jeder Mensch hat einen anderen Assistenzbedarf. Darauf muss man individuell reagieren. Der Assistent hat darauf zu achten, dass der Wählerwille durchgesetzt wird." Laut UN-Behindertenrechtskonvention müsse jeder Mensch, ob mit oder ohne Behinderung, wählen dürfen, betont Wendel. "Das Wahlrecht ist ja ein Grundbaustein unserer Demokratie. Deshalb ist es für mich unvorstellbar, warum jemand dieses Recht nicht haben sollte."

Stimmrecht ist Teilhabe

Auch Norbert Preller macht heuer von seinem Grundrecht Gebrauch. Darauf hat er sich lange gefreut. Und wenn am Wahlabend die ersten Hochrechnungen im Fernsehen gezeigt werden, weiß er: Eine dieser Stimmen ist von mir.