Wetter an Ostern: Oft freundlich und ungewöhnlich mild in Bayern

Nach dem freundlichen und milden Dienstag stellt sich am heutigen Mittwoch und an Gründonnerstag die Wetterlage erneut um. So liegen wir heute wie auch an Gründonnerstag am Rande des umfangreichen Tiefdruckgebiets Nadja über dem Westen Europas. Dabei strömt heute aus dem zentralen Mittelmeerraum milde Luft nach Bayern, besonders im Osten und Südosten Bayerns wird es sehr mild. Dazu starten wir vielerorts mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix in den Tag.

Mittwoch mit Sahara-Staub und Gewitter

Ab dem frühen Nachmittag greift von Westen her das kleine Tief Matilda mit seiner Kaltfront von Westen kommend auf Bayern über und bringt vermehrt Wolken und nachfolgend gebietsweise auch Regen, in Richtung Osten sind spätnachmittags und abends Gewitter möglich. Da in der Luft noch größere Mengen an Sahara-Staub sind, kann dieser mit den Schauern ausgewaschen werden und dann z. B. auf Autos, Terrassenmöbeln oder Fensterbrettern sichtbar werden. Das Ganze bei Höchstwerten von 13 Grad am Bodensee bis zu 20, vielleicht 21 Grad bei Föhn im Berchtesgadener Land.

Am Gründonnerstag kommt eine Kaltfront

In der Nacht zu Gründonnerstag und am darauffolgenden Morgen zieht Tief Matilda mit seiner Kaltfront und schauerartigen Regenfällen ostwärts über Bayern hinweg. In den Alpen oberhalb von 1.200 Meter gibt es einige wenige Zentimeter Neuschnee. Hinter der Front lockert es zunächst auf und so ist es am Gründonnerstag nach örtlichem Nebel zunächst freundlich mit sonnigen Abschnitten.

Ab dem späteren Vormittag greift von Westen her der nächste Tiefausläufer über und bringt wieder vermehrt Wolken und nachfolgend gebietsweise etwas Regen. Dabei strömt von der Biskaya nicht mehr ganz so warme Luft heran. Mit Höchstwerten von sieben Grad im Allgäu und bis zu 15 Grad im Berchtesgadener Land herrschen normale Temperaturen für diese Jahreszeit.

Der Karfreitag bringt freundlicheres Wetter

An Karfreitag beginnt sich die Wetterlage erneut umzustellen. In weiten Teilen Frankens bleibt das Wetter zwar noch von Tiefdruckeinfluss geprägt und somit überwiegen hier die Wolken und es fällt vereinzelt Regen. Im übrigen Bayern sorgt eine südwestliche Strömung und zunehmender Hochdruckeinfluss für weitgehend trockenes und zunehmend freundliches Wetter, vor allem von den oberbayerischen Alpen über das Rottal bis zum Bayerischen Wald zeigt sich die Sonne besonders oft. Dazu wird es mit Höchstwerten von 12 Grad nördlich des Mains und bis zu 20 Grad mit leichten Föhn im Chiemgau wieder milder.

Welcher Ostertag am sonnigsten wird

An Karsamstag und am Ostersonntag liegen wir zwischen einer umfangreichen Tiefdruckzone westlich der Britischen Inseln, die bis zur iberischen Halbinsel reicht und einer Hochdruckzone über dem Südosten und Osten Mitteleuropas. Mit einer auf Süd drehenden Strömung gelangt erneut ungewöhnlich milde Luft nach Bayern, an den Alpen wird es föhnig.

Und so erwartet uns an beiden Tagen überwiegend freundliches Wetter, vor allem im Osten Bayerns gibt es an Karsamstag viel Sonnenschein. Insgesamt wird der Karsamstag etwas freundlicher als der Ostersonntag sein. Höchstens ganz vereinzelt sind jeweils am Nachmittag oder Abend lokale Schauer möglich, an Karsamstag am ehesten ganz im Westen Bayerns und am Ostersonntag hier und dort in ganz Bayern. Die Höchstwerte liegen am Wochenende bei sehr milden 17 bis 23 Grad. Dazu weht ein mitunter lebhafter Wind, im Alpenvorland gelegentlich mit starken Böen.

Was die Wetteraussichten noch trüben könnte

Mit dieser südlichen Strömung an Karsamstag und Ostersonntag gelangen aber erneut größere Mengen an Sahara-Staub nach Bayern. Dieser könnte den Himmel milchig trüben oder aber auch einige dichtere Schleierwolken produzieren. Somit könnte der Sahara-Staub die im Moment von den Wettermodellen berechneten freundlichen Aussichten trüben, in dem es insgesamt etwas wolkiger und auch nicht ganz so warm wird.

An Ostern in Bayern freundlicher als in Spanien und Portugal

Insgesamt erwartet uns aber in Bayern am Osterwochenende freundlicheres und milderes Wetter, wie zum Beispiel in weiten Teilen der Iberischen Halbinsel. Hier sorgt Tiefdruckeinfluss für unbeständiges Wetter mit Wolken, Sonne und teils gewittrigen Regenfällen. Und so erreichen im südspanischen Valencia die Temperaturen nur Höchstwerte von 13 bis 16 Grad, auch auf Mallorca ist es mit Höchstwerten um 16 Grad geringfügig kühler als bei uns.

Ostermontag wieder leicht unbeständig

Am Ostermontag ist es nicht mehr ganz so freundlich in Bayern, dann rückt die westeuropäische Tiefdruckzone näher an Mitteleuropa heran. Somit wechseln Wolken mit sonnigen Abschnitten, später am Tage kommt es von Westen her zu einzelnen Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad im Landkreis Hof und 20 Grad im Chiemgau.

Einen Wintereinbruch über das lange Osterwochenende sowie Ostereiersuche am Sonntag im Schnee wird es dieses Jahr nicht geben.