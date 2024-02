Wer ist besonders wetterfühlig und was kann man dagegen tun?

Wie das Wetter die Psyche beeinflusst

Manche Zusammenhänge zwischen Wetter und Wohlbefinden sind sehr deutlich, etwa, wie sich Licht und Dunkelheit auf die Stimmung auswirken - messbar. Sonnenlicht beispielsweise sorgt dafür, dass Serotonin im Körper ausgeschüttet wird, das Glückshormon. Bei Dunkelheit wird dagegen Melatonin gebildet, das uns müde macht.

Das Biowetter - Hilfe für Wetterfühlige?

Der Deutsche Wetterdienst stellt schon lange auch ein "Biowetter" zusammen und definiert dabei mehrere Wetterlagen. Am besten ist die stabile Hochdrucklage, hier haben die wenigsten Menschen Probleme mit der Gesundheit. Bei einem Tiefdruckzentrum treten eher allgemeine Befindlichkeitsstörungen auf, aber auch Phantomschmerzen. Eine höhere Luftfeuchtigkeit ist schlecht bei Gelenkproblemen und nähert sich eine Warm- oder Kaltfront, haben Menschen häufiger Kopfschmerzen. Dieser Wetterumschlag ist die problematischste Wetterkonstellation, vor allem zum Kalten hin.

Mit großer Wahrscheinlichkeit haben also Temperatur- und Feuchtigkeitssprünge eine Auswirkung auf unsere Gesundheit, vor allem bei chronischen Schmerzpatienten. Unklar bleibt aber der genaue Einfluss des Wetters. Der Wirkmechanismus auf Wetterfühlige ist unbekannt und auch eine Regelhaftigkeit, also welches Wetter welche Beschwerden auslöst, ist nicht festzustellen. Biowettervorhersagen basieren auf statistischen Zusammenhängen, gelten nicht für einzelne Personen, ihre Vorhersagekraft ist also nur begrenzt.

Häufigere Wetterwechsel könnten mehr Beschwerden machen

Matzarakis geht davon aus, dass aufgrund der klimatischen Veränderungen Wetterfühligkeit in Zukunft weiter zunimmt. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er: "In Bezug auf die künftigen klimatischen Bedingungen ist es eigentlich klar, dass es zu stärkeren Variabilität der Wetterbedingungen kommen wird. Das ist genau das, was den Wetterfühligen zu schaffen macht."

Wetterfühligkeit kommt von Trainingsmangel und zu viel Drinnen

Dass wir auf Wetterwechsel mit körperlichen Beschwerden reagieren, ist unter anderem eine Folge unseres Lebens in vier Wänden, meint Angela Schuh, Professorin für medizinische Klimatologie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Danach beruht Wetterfühligkeit zu einem großen Teil auf einem Trainingsmangel des Körpers. Das führe dazu, dass er sich nicht schnell genug und auch nicht mit den richtigen körperlichen Abläufen anpassen könne.

Zudem leben viele immer stärker gegen den eigenen Biorhythmus: Das Berufsleben findet für viele Menschen in Innenräumen statt. Dort gibt es zwangsläufig zu wenig Tageslicht, was zu Beschwerden führen kann, so Angela Schuh. Aber auch ein unregelmäßiges Leben bringe den zirkadianen Rhythmus durcheinander.

Was kann man gegen Wetterfühligkeit machen?