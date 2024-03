Brücke in Baltimore nach Schiffskollision eingestürzt

In Baltimore ist eine Autobahnbrücke nach einer Schiffskollision am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) teilweise eingestürzt. Das teilte die Verkehrsaufsicht des US-Bundesstaates Maryland mit. Um 1.35 Uhr sei man "über einen teilweisen Einbruch der Brücke informiert" worden, teilte die Polizei von Baltimore mit.

Mehrere Autos stürzten ins Wasser

Mehrere Fahrzeuge fielen nach dem Unglück an der Francis Scott Key Bridge in die Tiefe ins Wasser, wie aus einem Video hervorging, das auf der Plattform X gepostet wurde. Vermutlich seien auch Menschen in den Fluss gefallen, sagte ein Polizeisprecher im Sender NBC News. Nach Angaben der Feuerwehr wurde nach mindestens sieben Personen gesucht, die sich vermutlich im Wasser befanden.

Das ganze Ausmaß der Schäden an der drei Kilometer langen Francis Scott Key Bridge, die über den Fluss Patapsco führt, ist zunächst nicht bekannt. Die Verkehrsbehörde des US-Staats Maryland teilte mit, alle Fahrspuren auf der Brücke seien gesperrt.