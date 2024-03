Wetterumbruch in Bayern: Mehrere Unfälle durch Schnee und Glätte

Winterliche Straßenverhältnisse Ende März - damit haben Bayerns Autofahrer schon kaum mehr gerechnet. Die plötzliche Wetterkehrtwende zurück Richtung Winter hat einige von ihnen wohl so überrascht, dass es in der Nacht und am Morgen mehrfach krachte.

Karambolage mit drei Fahrzeugen auf der A96

Auf der A96 kam es Sonntagmorgen in Fahrtrichtung München zu mehreren Unfällen wegen schneebedeckter Fahrbahn. Das teilte die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mit. Demnach kamen zwischen 6.30 und 7.30 Uhr drei Pkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Landsberg-Ost und Schöffelding ins Schleudern und prallten in die Leitplanken. Die Fahrbahn sei in diesem Autobahnabschnitt winterglatt gewesen. Andere Verkehrsteilnehmer waren an den drei Unfällen nicht beteiligt. Die Insassen blieben unverletzt, ihre Fahrzeuge mussten allerdings abgeschleppt werden.

Totalschaden durch Schneeglätte im Landkreis Hof

Schon in der Nacht zum Sonntag rutschte ein Autofahrer bei den winterlichen Straßenverhältnissen im Landkreis Hof mit seinem Wagen in die Leitplanke. Polizeiangaben zufolge wurde der Wagen dabei komplett zerstört. Das Auto war demnach auf der in diesem Bereich schneeglatten B173 bei Schwarzenbach am Wald ins Schlittern geraten, rutschte über beide Fahrbahnen und kam an der Leitplanke zum Stehen. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Den Schaden bezifferte die Polizei mit 15.000 Euro.