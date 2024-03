Insolvenz wegen zu mildem Winter: Folgen für Oberfranken?

Steigende Temperaturen im Winter auch in den Alpenregionen

Mangelnder Schnee in Wintersportregionen – das ist nicht nur in den mittleren Höhenlagen wie im Frankenwald ein Thema. Dass auch der Alpentourismus unabhängiger werden will, zeigen die weitreichenden Folgen des Klimawandels. Als sich im vergangenen September rund 300 Vertreter aus insgesamt sechs Alpenregionen im schwäbischen Bad Hindelang getroffen haben, war ebenfalls klar: Der Fokus auf den Skitourismus stehe auf einem "sehr wackligen Bein". Deshalb brauchte es Überlegungen und Konzepte, wie man sich vom Schnee unabhängiger machen kann.

Schon jetzt würden beispielsweise im schwäbischen Balderschwang die Bergbahnen ganzjährig genutzt und man versuche, möglichst schnell und flexibel von Sommer- auf Winterbetrieb umstellen zu können. Alles mit dem Ziel, auch die Tage zu nutzen, in denen der Schnee nicht zum Skifahren reicht. Anstelle des alpinen Skitourismus würden in den kommenden Jahren in Balderschwang eher Angebote wie Schneeschuh- oder Winterwandern weiter ausgebaut, sagte Bürgermeister Konrad Kienle (CSU) am Rande des Treffens im vergangenen Jahr.

Ein weiteres Fazit lautete aber auch: Es sei wirtschaftlich nicht angemessen, von heute auf morgen den kompletten Skitourismus aufzugeben. Dieser spielt sowohl im Alpenraum als auch im Frankenwald eine große Rolle.