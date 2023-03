Warnstreik in Oberbayern: Ausfälle am Montag im ÖPNV

Die Gewerkschaften Eisenbahn und Verkehr und Verdi haben für den kommenden Montag zu ganztägigen, deutschlandweiten Warnstreiks im öffentlichen Verkehr aufgerufen. Auch in Oberbayern stehen Busse, Trambahn, U- und S-Bahnen sowie die Züge weitgehend still.

Mitarbeitende der MVG werden am Montag ab 3:30 Uhr bis zum Schichtende am folgenden Tag um 3:30 Uhr die Arbeit niederlegen.

Bei der Deutschen Bahn, die die S-Bahnen in München und die Bayerische Regiobahn, die Länderbahn sowie den Regionalverkehr in Oberbayern betreibt, wollen Beschäftigte zwischen 3:00 Uhr und 15:00 Uhr streiken. Grob geschätzt könnten am Montag etwa 5.000 Personen streiken, meint Heinrich Birner, Geschäftsführer von Verdi München & Region: "Ich gehe davon aus, dass der Verkehr auf den Schienen nahezu stillstehen wird".

Die Münchner Verkehrsbetriebe (MVG) kündigten unterdessen an, zumindest einen Teil des Linienbetriebs aufrechterhalten zu wollen. Falls genug Personal zur Verfügung stehe, könnte der Betrieb bei einzelnen U-Bahnlinien aufgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Priorität hätten in dem diesem Fall die Linien U6 und U3. Bei den Trambahnen hätten die Linien 20 und 25 zwischen Ostfriedhof und Grünwald Vorrang. Immerhin rund die Hälfte aller Busse könnten in der Münchner Landeshauptstadt verkehren, da diese nicht von der MVG betrieben werden, sondern von privaten Firmen. Gemeinsam mit den privaten Busunternehmen will die MVG auf allen Buslinien einen 20-Minuten-Takt erreichen. Der viel genutzte Cityring (Linie 58/68) wird laut MVG aber wegen des Warnstreiks entfallen.

Auch Schulverkehr ist eingeschränkt

Auch der Schulbusverkehr in Oberbayern wird von den Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr betroffen sein. Eltern sollten sich laut Behörden daher bereits vorab Gedanken über die Beförderung ihrer Kindern machen, die auf den Bus angewiesen sind.

Das Landratsamt Landsberg am Lech zum Beispiel hat bereits alle Schulen und Gemeinden im Landkreis informiert, damit sich die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern auf den Streik einstellen könnten, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Das Rosenheimer Landratsamt habe die Schulen gebeten, Schüler und Eltern zu sensibilisieren, im Fall eines Streiks den Schulweg zu sichern oder zu begleiten.

Die Pressesprecherin des Landkreises Traunstein befürchtet, es werde bei der Schülerbeförderung zu umfassenden Ausfällen kommen. Betroffen sind sowohl Buslinien als auch der Zugverkehr der Südostbayernbahn (SOB), der Bayerischen Regiobahn (BRB) und der Regionalverkehr Oberbayern (RVO). Somit wird ein großer Teil der Schülerbeförderung ersatzlos entfallen. Ob beispielsweise auf Distanzunterricht ausgewichen wird oder der Unterricht entfällt, entscheide die jeweilige Leitung der weiterführenden Schulen. Schüler und Eltern werden vom Landkreis gebeten, sich bei ihrer jeweiligen Schule zu informieren, wie der Unterrichtsablauf geregelt wird.

Kultusminister Piazolo: Schüler ohne Fahrtmöglichkeit dürfen dem Unterricht fernbleiben

Wegen des Warnstreiks dürfen Schülerinnen und Schüler unter bestimmten Bedingungen am Montag dem Unterricht fern bleiben, das hat Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) deutlich gemacht: "Für Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und sonst keine Fahrtmöglichkeit haben, gibt es Sonderregelungen: Sie können am Montag zuhause bleiben; die Schule muss in diesem Fall aber auf jeden Fall informiert werden".

Je nach Situation vor Ort seien im Einzelfall auch flexible Sonderlösungen und weitergehende Maßnahmen möglich, wie die Verlegung von angekündigten Leistungsnachweisen oder Distanzunterricht für einzelne Jahrgangsstufen, sagte Piazolo. "Etwaige Informationen hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Erziehungsberechtigten direkt von den Schulen."

Warnstreik betrifft auch kommunale Verkehrsbetriebe

Ebenfalls bestreikt werden die Busse der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO), deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gewerkschaft Eisenbahn und Verkehr organisiert sind.

Wo die RVO fahre, "können Sie davon ausgehen, dass der Busverkehr komplett zum Erliegen kommt", sagte der Münchner EVG-Geschäftsstellenleiter Isidoro Peronace dem BR. Private Busunternehmen sind von dem Streik nicht betroffen, jedoch sollen auch die Züge der DB Regio sowie privater Bahnanbieter wie der Bayerischen Regiobahn bestreikt werden.