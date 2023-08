Unwetter in Bayern - Land unter in Nürnberg

Das heftige Gewitter, das in der Nacht zum Freitag über Mittelfranken hinweggezogen ist, hat die Einsatzkräfte die ganze Nacht über beschäftigt. Am stärksten ist das Stadtgebiet von Nürnberg betroffen. Die Integrierte Leitstelle (ILS) berichtet von in der Spitze 626 Einsätzen; das war gegen 21.00 Uhr. Hauptsächlich liefen durch die enormen Wassermassen Unterführungen, Tiefgaragen und Keller voll. Der Sprecher der Nürnberger Feuerwehrerklärte in einem BR24live, dass gestern eine Person durch einen Stromschlag verletzt wurde. Alle Wasserrettungskräfte seien im Satdtgebiet im Einsatz gewesen, so Sebastian Kahl.

Unwetter in Mittelfranken: Feuerwehr rettet Menschen aus Kellern

Zwei Menschen mussten von der Feuerwehr aus ihren vollgelaufenen Kellern gerettet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es aber keine Verletzten. Die meisten Einsatzstellen konnten in der Nacht abgearbeitet werden, 32 Einsatzstellen waren aber auch am frühen Morgen noch offen, berichtet die Feuerwehr.

Ein Sprecher sagte: "Ich bin seit 1990 im Dienst, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt." Es kam durch das Unwetter auch zu Schäden an Trafohäuschen, wodurch in etlichen Stadtteilen der Strom ausfiel.

Historische Stadtmauer in Weißenburg eingestürzt

Die meisten Schäden an der Stromversorgung sind am Morgen behoben. Laut Polizei ist in Weißenburg auf einer Länge von 25 Metern die historische Stadtmauer eingestürzt, weil sie mit Wasser vollgesogen war.

Im Bereich der Integrierten Leitstelle Mittelfranken Süd ist das Unwetter über die Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen und Roth hinweggezogen. Die Feuerwehr wurde jeweils zu mehr als 40 Unwetter-Einsätzen gerufen. Bei Ramsberg sind auf der Staatsstraße 2222 Hunderte Bäume umgeknickt und teilweise auf Fahrzeuge gestürzt. Zwölf Personen waren dadurch betroffen, drei wurden verletzt in ein Krankenhaus gefahren, darunter ein eineinhalb Wochen alter Säugling.

Auto in Wassermassen eingeschlossen

Laut dem kommunalen Netzbetreiber "N-Ergie" kam es am Donnerstagabend in etlichen Nürnberger Stadtteilen zu einem Stromausfall. Auch viele Ampeln waren davon betroffen. Mehrere Unterführungen liefen zudem mit Wasser voll. Die Unterführung in der Nopitschstraße im Stadtteil Schweinau füllte sich so schnell mit Wasser, dass die Fahrer ihre Autos fluchtartig verlassen mussten. Augenzeugenberichten zufolge rettete sich eine Familie mit zwei Kindern in letzter Minute. Ersthelfer holten eingeschlossene Autofahrer aus den Fluten. Auch sorgte der starke Regen für vollgelaufene Keller und Tiefgaragen - aber auch ganze Straßenzüge wurden überflutet. Der Frankenschnellweg, der innerstädtische Teil der Autobahn 73, musste teilweise gesperrt werden.

Feuerwehr appellierte an Menschen, zu Hause zu bleiben

Heftige Windböen ließen Bäume am Rathenauplatz stürzen. Die Nürnberger Feuerwehr spricht von einem "Flächeneinsatz" in der ganzen Stadt. Der Verkehr sei faktisch kollabiert, alle Freiwilligen Wehren seien ausgerückt oder im Alarmzustand. Bei der Feuerwehr waren die Leitungen trotz Personalverstärkung zum Teil überlastet. Die rief die Menschen dazu auf, zu Hause zu bleiben und nur in "absoluten Notfällen" den Notruf zu wählen. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor schweren Unwettern in Teilen Bayerns gewarnt.

Bislang keine Meldungen über schwer Verletzte

Meldungen über schwer Verletzte gibt es bislang nicht, wie Polizei und Feuerwehr bereits am Abend auf Anfrage mitteilten. Aber es entstand erheblicher Schaden durch herabfallende Dachziegel oder umgestürzte Bäume beziehungsweise abgeknickte Äste. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Abend keine Schätzung abgeben.

Ministerpräsident Söder lobt Arbeit aller Helfer

Nach dem Unwetter hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zu Wort gemeldet und auf X, dem ehemaligen Twitter, allen Betroffenen sein Mitgefühl ausgesprochen. Er dankte außerdem allen Feuerwehren aus Nürnberg und dem Umland, THW, Rettungsdiensten und Polizei für ihre "hervorragende Arbeit".