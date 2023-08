Unwetter in Franken: Regenmengen wie nur alle 50 bis 100 Jahre

Extreme Gewitter und heftige Regenfälle haben am Donnerstagabend die Region Nürnberg besonders stark getroffen. Der Starkregen brachte in drei mittel- und oberfränkischen Gemeinden besonders hohe Niederschlagserte. Wie BR-Wetterexperte Michael Sachweh mitteilte, regnete es im oberfränkischen Gößweinstein in einer Stunde 64 Liter pro Quadratmeter, im mittelfränkischen Pleinfels-Mandlesmühle in einer Stunde 63 Liter pro Quadratmeter.

Im mittelfränkischen Anfelden: 68 Liter Regen pro Quadratmeter

Dass derartige Regenmengen fielen, liegt Sachweh zufolge in beiden Gemeinden mehr als 100 Jahre zurück. Im mittelfränkischen Anfelden wurden innerhalb von zwei Stunden 68 Liter pro Quadratmeter Regenwasser registriert. Solche Regenmengen kommen dort nur alle 50 bis 100 Jahre vor. Nach Angaben des Meteorologen war das Unwetter vor allem wegen des Starkregens außergewöhnlich. Hagel und Sturmböen blieben in einem üblichen Ausmaß.

Politiker bedanken sich bei Rettungskräften

Am Morgen nach den schweren Überflutungen in Nürnberg gab es unterschiedliche Reaktionen. Mehrere Politiker bedankten sich bei den Rettungskräften für ihren Einsatz, unter anderem taten dies Ministerpräsident Markus Söder, der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König und Landtagsvizepräsident Karl Freller (alle CSU). Söder schrieb auf Instagram: "Was für ein schlimmes Unwetter in Nürnberg. Unser Mitgefühl mit allen, die davon betroffen waren." Ebenfalls auf Instagram bedankte sich König bei allen Einsatzkräften in Nürnberg und aus dem Umland sowie beim Energieversorger N-Ergie.

"Wir halten über Stadtgrenzen hinweg zusammen"

Karl Freller schrieb in einer Pressemitteilung, die Feuerwehrfrauen und -männer und Angehörigen aller weiteren Hilfs- und Rettungsorganisationen hätten Vorbildliches geleistet und sogar Menschenleben gerettet. Es zeige sich, dass die Finanzmittel, die Land und Stadt für die Rettungsorganisationen jährlich aufwenden, dringend nötig seien.

"Danke an alle Einsatzkräfte, die beim gestrigen Unwetter Schlimmeres verhindert und geholfen haben. Wir halten über Stadtgrenzen hinweg zusammen", schrieb der Nürnberger SPD-Chef Nasser Ahmed auf Instagram. Auch Fürther Wehren waren nach BR-Informationen in Nürnberg im Einsatz.

Klimaschützer sehen sich in Protest bestätigt

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" sahen sich in ihren Protesten bestätigt. Sie hatten am gestrigen Donnerstag einen "Aktionstag Nürnberg" mit diversen Straßenblocken durchgeführt, mussten am Abend ihre Aktionen aber unterbrechen, als der massive Regen einsetzte und Straßen und Unterführungen überflutete. "Wir müssen keine Straßen mehr blockieren, um unseren Alltag zu unterbrechen. Wir sehen, dass die Klimakatastrophe für uns übernimmt", hieß es in einer Mitteilung. Die Ereignisse in Nürnberg seien ein Vorgeschmack darauf, was als Folge der Erderwärmung passieren könne.