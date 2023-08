Warnung vor schweren Gewittern - mit teils extremem Starkregen

Für den Abend hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor schweren Unwettern für weite Teile Bayerns veröffentlicht. In den betroffenen Gebieten muss mit extremem Starkregen, Gewittern und teils auch Hagel gerechnet werden.

Besonders betroffen sind die Landkreise des nördlichen Schwabens und des südlichen Frankens, für die Warnstufe 4 gilt. Es können dort laut DWD Niederschlagsmengen von bis zu 60 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde und Hagel auftreten.

Für das westliche Oberbayern, das Allgäu sowie das Nürnberger Land und Teile Mittel- und Oberfrankens gilt aktuell ebenfalls eine Warnung vor schweren Gewittern sowie Starkregen und Hagel (Warnstufe 3).

Zudem warnt der DWD für das Nürnberger Land, weite Teile der Oberpfalz sowie die Landkreise Passau, Deggendorf, Regen und Freyung-Grafenau vor starken Gewittern mit Regenmengen um 25 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h sowie Hagel (Warnstufe 2).

Was der Deutsche Wetterdienst rät

Wer in einem der betroffenen Gebiete wohnt, sollte Gegenstände im Freien sichern und das Fahrzeug in die Garage stellen. Gewarnt wird auch von dem Aufenthalt nahe Bäumen, Hochspannungsmasten und Gerüsten. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Insbesondere sollte auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände geachtet werden, so der DWD. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich. Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Fenster und Türen sollten geschlossen werden.

Sturmwarnung an Seen beachten

An den bayerischen Seen sollten zudem die Warnungen des Sturmwetterdienstes beachtet werden. An den Ufern der Seen stehen hierfür Sturmwarnleuchten, die bei einer Starkwindwarnung 40 Lichtblitze pro Minute schicken, bei einer Sturmwarnung 90 Blitze pro Minute.

Bereits am Mittwoch und in der Nacht Überschwemmungen

Starkregen hatte erst am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag Feuerwehren in Ober- und Unterfranken auf Trab gehalten. Zeitweise stand am Mittwochabend der Ortskern von Schirnding im Landkreis Wunsiedel unter Wasser. In der Nacht sorgten Gewitter und starke Regenfälle dann für Überschwemmungen in Teilen Mainfrankens. Die Rettungsleitstellen zählten von Aschaffenburg bis Schweinfurt Hunderte Einsätze.