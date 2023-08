Schwere Unwetter in Nürnberg: "Hier geht es drunter und drüber"

Im Stadtgebiet Nürnberg sorgen heftige Unwetter seit dem Abend für zahlreiche Probleme. In vielen Stadtteilen fiel wegen defekter Trafostationen der Strom aus. Wie der Netzbetreiber "N-Ergie" mitteilte, gingen etwa in Gostenhof, Muggenhof, Sankt Leonhard, Lichtenhof, Großreuth, Schweinau und Ziegelstein die Lichter aus. Netzmonteure seien im Einsatz und würden an einer schnellen Wiederversorgung arbeiten. Auch viele Ampeln fielen aus.

Autofahrer in Wassermassen eingeschlossen

Acht bis neun Unterführungen liefen mit Wasser voll. Die Unterführung in der Nopitschstraße im Stadtteil Schweinau füllte sich so schnell mit Wasser, dass die Fahrer ihre Autos fluchtartig verlassen mussten. Augenzeugenberichten zufolge rettete sich eine Familie mit zwei Kindern in letzter Minute. Ersthelfer holten eingeschlossene Autofahrer aus den Fluten.

An der Gibitzenhofstraße, ebenfalls eine wichtige Durchgangsstraße von der Nürnberger Südstadt ins Zentrum, waren im Steinbühler Tunnel Retter im Einsatz, die in Schlauchbooten zu den zurückgelassenen Autos paddelten, um sich zu vergewissern, dass sich niemand darin befindet.

Auch sorgte der starke Regen für vollgelaufene Keller und Tiefgaragen - aber auch ganze Straßenzüge wurden überflutet. Die Einsatzkräfte sind seit Stunden im Dauereinsatz. Meldungen über schwer Verletzte gibt es bislang nicht, wie Polizei und Feuerwehr am Abend auf Anfrage mitteilten. Aber es entstand erheblicher Schaden durch herabfallende Dachziegel oder umgestürzte Bäume beziehungsweise abgeknickte Äste. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Abend keine Schätzung abgeben.

Laut VAG kommt es auf verschiedenen Straßenbahnabschnitten zum Teil zu erheblichen Verzögerungen. Eine Tram blieb in einer Unterführung in den Wassermassen stecken. Auch Busverbindungen sind betroffen, wie das Verkehrsunternehmen auf seiner Internetseite mitteilte. Der Frankenschnellweg, der innerstädtische Teil der Autobahn 73, musste teilweise gesperrt werden.

Polizei meldet mehr als 200 Einsätze

Am späten Donnerstagabend meldete das Polizeipräsidium Mittelfranken mehr als 200 Einsätze. Ein Feuerwehrsprecher sprach am Abend dagegen von 626 Einsatzstellen. "Hier geht es drunter und drüber", hatte ein Einsatzleiter zuvor berichtet. Im Nürnberger Hauptbahnhof drang das Wasser in die Zugänge zu den Bahnsteigen sowie in manche U-Bahn-Station wie etwa die in Sündersbühl.

Heftige Windböen ließen Bäume am Rathenauplatz stürzen. Die Nürnberger Feuerwehr spricht von einem "Flächeneinsatz" in der ganzen Stadt. Der Verkehr sei faktisch kollabiert, alle Freiwilligen Wehren seien ausgerückt oder im Alarmzustand. Bei der Feuerwehr waren die Leitungen trotz Personalverstärkung zum Teil überlastet. Die rief die Menschen dazu auf, zu Hause zu bleiben und nur in "absoluten Notfällen" den Notruf zu wählen. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor schweren Unwettern in vielen Regionen Bayerns gewarnt.

Mit Informationen von dpa und AFP