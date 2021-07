Schwere Unwetter in weiten Teilen Bayerns erwartet

Weite Teile Bayerns müssen sich am Donnerstagabend auf schwere Gewitter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Ober- und Mittelfranken, Süd- und Ostbayern sowie für Schwaben schwere Unwetter.

Gebietsweise kann es Hagel, Regenmengen von 30 Litern pro Quadratmeter sowie Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde vorher. Der DWD sprach von "einem Multizellen Cluster".

In Nürnberg bereits viel Regen

Mancherorts könnte es auch über Stunden hinweg regnen mit Niederschlagsmengen von 40 bis 60 Litern je Quadratmeter. An Spekulationen über Tornados wollte sich der Meteorologe ausdrücklich nicht beteiligen. Der Niederschlag stehe absolut im Vordergrund, sagte er und sah "eher die Gefahr von sintflutartigem Regen".

Das besondere an der aktuellen Wetterlage sei, dass viele Gewitterzellen großflächig zusammenkämen. Der Wetterdienst verwies darauf, dass Gewitter in der Regel sehr lokal aufträten und dann einzelne Orte mit voller Wucht träfen. In Nürnberg etwa gab es bereits am Donnerstagmittag strömenden Regen. Erst im Laufe des Freitags soll sich das Unwetter in Richtung Osten verziehen.