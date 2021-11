Gut ein Drittel der Leute in der Stadt würden am liebsten aufs Land ziehen. Aber was ist so toll am Leben auf dem Land? Stadtmensch Ariane besucht Jana, die in einem 500 Seelen-Dorf aufgewachsen und großer Fan vom Landleben ist. Ob es Ariane gefällt? [zum Video - Leben auf dem Land - Wie geil ist das Landleben? ]