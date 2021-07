Starkregen sorgt für "sintflutartigen Bach" in Wiesentheid

Für Anwohner des Ortes Wiesentheid im Landkreis Kitzingen hat sich heute Nacht Dramatisches ereignet. Durch anhaltenden Starkregen sammelte sich derart viel Wasser auf den benachbarten Feldern, dass sich Sturzbäche bildeten. "Der Bach wollte unbedingt in dieses eine Haus", sagte Moritz Hornung, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Volkach dem BR. Zusammen mit der örtlichen Feuerwehr war Hornung mehrere Stunden zu einem Großeinsatz in Wiesentheid.

Auch Dornheim bei Iphofen läuft voll Wasser

Der Keller des Hauses sei durch diesen "sintflutartigen Bach" komplett unter Wasser gestanden. Zur Sicherung des Hauses habe man Sandsäcke verbaut und das Wasser mit einem Großfahrzeug weggepumpt, erklärte Hornung. Zuvor sei die Feuerwehr in Dornheim bei Iphofen angerückt, wo sich Wasser im Ortskern ansammelte.

Dieses sei zum Glück noch im Laufe der Nacht abgelaufen. Der Kreisbrandrat im Landkreis Kitzingen, Dirk Albrecht, bestätigte jedoch am Morgen dem BR, dass sich durch den anhaltenden Dauerregen wieder Wasser in Dornheim angesammelt habe. Auch hier strömen die Wassermengen über die angrenzenden Felder in den Ort. Zur Stunde laufe ein weiterer Einsatz der Feuerwehr vor Ort.

15 Einsätze wegen Überschwemmungen im Landkreis Schweinfurt

Für den Landkreis Schweinfurt berichtet die zuständige Integrierte Leitstelle von 15 Einsätzen, vor allem rund um den Ort Gerolzhofen. Auch hier waren Keller vollgelaufen. Außerdem berichtete die ILS von überschwappenden Fisch- und Löschteichen. Im Spessart riss das Unwetter zudem Bäume um, die von der Fahrbahn entfernt werden mussten. Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes wegen Dauerregen gilt im südlichen Unterfranken noch bis 14 Uhr. Auch in den restlichen Landkreisen ist Vorsicht geboten, da das Starkregengebiet gen Norden zieht.