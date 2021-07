Eine Woche danach: Landshut und die Folgen des Unwetters

Angst vor nächstem Unwetter in Landshut

Betroffene wie Thomas Gerlach befürchten allerdings, dass es sich bei dem schweren Unwetter nicht um das letzte gehandelt hat. Der Wirt hat deshalb provisorisch Sandsäcke vor die Türen platziert. Diese wären derzeit in Landshut schwer zu kriegen, sagt Gerlach. Auch plant er die Installation eines Hochwasserschutzes. "Jedes Mal, wenn es regnet, denke ich mir, ich komme wieder in mein Wirtshaus und mein Keller ist voll oder mein Restaurant. Dann müsste ich zum jetzigen Zeitpunkt - nach der Corona-Zeit - aufhören, weil ich es finanziell nicht mehr leisten könnte", so Gerlach.

Gutachten zur Sturzflut in Auftrag gegeben

Ein gerade fertiggestelltes und vor zwei Jahren in Auftrag gegebenes Gutachten zum Sturzflutrisikomanagement soll unter anderem aufzeigen, welche Maßnahmen in Landshut nötig sind, um die Gefährdungen für Menschen und Gebäude zu minimieren. "Hier wird nicht nur eine 3-D-Modellierung des ganzen Stadtgebiets vorgenommen, sondern es müssen auch die Oberflächenbeschaffenheiten, die Rauigkeiten, die Sickerfähigkeiten der Böden mit einfließen. Das ist eine riesen Arbeit, die liegt jetzt am Tisch, und das werden wir diskutieren", sagt Oberbürgermeister Putz. Das Gutachten soll am 16. Juli vorgestellt werden.