Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > SPD-Fraktion in Aiwangers Heimatstadt wechselt zu Freien Wählern

SPD-Fraktion in Aiwangers Heimatstadt wechselt zu Freien Wählern

Die beiden SPD-Stadträte in Hubert Aiwangers Heimatstadt Rottenburg an der Laaber treten aus der Partei aus und schließen sich der Fraktion der Freien Wähler an. Sie kritisieren, wie führende Sozialdemokraten in der Flugblatt-Affäre reagiert haben.