Brand in Rimbacher Hotel: 200 Menschen in Sicherheit gebracht

Großaufgebot der Feuerwehr in Rimbach im Landkreis Cham: Im Keller eines Hotels ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand ein Millionenschaden, mehrere Menschen wurden leicht verletzt.

Notunterkunft in der Schulturnhalle

Wie die Polizei mitteilt, mussten 200 Hotelgäste und Angestellte in der nahe gelegenen Schule in Sicherheit gebracht werden. In der Grundschule Rimbach fällt deshalb am Dienstag der Unterricht aus, so ein Polizeisprecher. In der Schulturnhalle wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Das Bayerische Rote Kreuz sorgte für Betten und Verpflegung.

Das Feuer brach laut Polizei im Keller des Vier-Sterne-Hotels "Bayerischer Hof" aus, in einem ehemaligen Billardraum, der als Abstellraum genutzt wurde. Bei dem Brand wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt, drei davon kamen zur Sicherheit ins Krankenhaus. Unter den Leichtverletzten sind auch zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr – für sie war eine ambulante Behandlung ausreichend.

Schaden in Millionenhöhe

Neben 250 Feuerwehrleuten waren auch zwei Notärzte und zahlreiche Rettungswagen vor Ort. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens eine Million Euro. Am Dienstag sollen Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen werden, in der Nacht konnte das Hotel noch nicht betreten werden. Wegen des Rauchs ist es größtenteils nicht mehr bewohnbar.

Einige Gäste konnten in der Nacht in ihre Zimmer zurück, die restlichen mussten die Nacht in der Turnhalle verbringen.