BR24 BayernTrend: Allzeit-Hoch für Freie Wähler in Bayern

Die spannendste Frage bis zum 8. Oktober lautet: Hält der Höhenflug der Freien Wähler an, oder ist der Rekordwert von 17 Prozent tatsächlich nur eine – wie Söder es nennt – "Fieberkurve aus Solidarität" mit Hubert Aiwanger nach der sogenannten Flugblatt-Affäre? Gegen diese einfache Solidarisierungsthese spricht, dass die Freien Wähler auf allen Kompetenzfeldern Zugewinne verbuchen können, wenn auch auf niedrigem Niveau. Dafür spricht, dass Hubert Aiwanger bei seinen persönlichen Beliebtheitswerten nicht zulegen kann und auf unverändert 48 Prozent Zufriedenheit kommt.

Der Anstieg in der Sonntagsfrage könnte also tatsächlich, so jedenfalls interpretieren es die Demoskopen von Infratest dimap, ein Solidarisierungseffekt bei einem Teil der CSU-Wählerschaft mit den Freien Wählern im Zuge der Flugblatt-Affäre sein. Diese Solidarisierung fällt CSU Anhängern leicht, weil die Stimme ja im bürgerlichen Lager verbleibt und Schwarz-Orange in Bayern die mit Abstand beliebteste und wohl auch realistischste Koalitions-Option ist. Ein "Soli-Votum" für die Freien Wähler bleibt damit ein Koalitions-Votum.

Wunschkoalition der Wähler bestätigt Söders Kurs

Bliebe es am 8. Oktober bei einem Rekordergebnis für die Freien Wähler, könnte Hubert Aiwanger in Koalitionsverhandlungen dem großen Partner CSU das Leben richtig schwer machen. Wahrscheinlich müsste die CSU auch ein Ministerium mehr als bisher an den kleinen Partner abgeben. War es also ein Fehler von Markus Söder, sich im Vorfeld der Landtagswahl so klar und eindeutig an die Koalition mit den Freien Wähler zu ketten?

Hier sprechen die Zahlen des BayernTrends eine klare Sprache: 51 Prozent der Bayern wünschen sich auch nach dem 8. Oktober eine Koalition aus CSU und Freien Wählern. Schwarz-Grün liegt mit 24 Prozent abgeschlagen auf dem letzten Platz der Wunschkoalitionen. Vor fünf Jahren war Schwarz-Grün noch für 44 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Bayern die favorisierte Konstellation nach der Wahl.

Opposition: Drei Verlierer und ein Gewinner

Die Grünen verlieren erstmals seit rund fünf Jahren den zweiten Platz in der Sonntagsfrage an die Freien Wähler. Der Trend für die Partei zeigt in diesem Wahljahr kontinuierlich nach unten. Sie schaffen es nicht, sich vom Bundestrend abzukoppeln. Hinzu kommt, dass sie bei ihrem Kernthema, dem Umwelt- und Klimaschutz, nur noch einen Kompetenzwert von 32 Prozent erreichen (im Januar 2019 waren es noch 61 Prozent).

Noch dramatischer sieht es in Sachen Kompetenz bei den Liberalen aus. Nur 7 Prozent messen der Wirtschaftspartei FDP die größte Wirtschaftskompetenz im Freistaat zu. Und so schwindet mit aktuell 3 Prozent in der Sonntagsfrage langsam, aber sicher die Hoffnung auf den ersten Wiedereinzug der FDP in den bayerischen Landtag seit 1978. Geschichte scheint sich zu wiederholen – denn seitdem sind die Liberalen immer nach einer Legislatur im Parlament wieder aus dem Maximilianeum geflogen. Bayerns FDP Chef Martin Hagen könnte sich dann in Richtung Berlin orientieren.