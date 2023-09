Fraktionschef der Freien Wähler begrüßt Verbleiben Aiwangers

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, Florian Streibl, hat die Entscheidung von Ministerpräsident Söder begrüßt, an Wirtschaftsminister Aiwanger festzuhalten. Hubert Aiwanger trage keinerlei politische Verantwortung für das - so Streibl in einer Presseerklärung - "vollkommen inakzeptable Handeln eines Familienmitglieds vor mehr als drei Jahrzehnten".

Er sei froh, dass die "Bayernkoalition" stabil und in Einmütigkeit weiterarbeiten werde, erklärte Streibl. Man werde auch in Zukunft alle Formen von Antisemitismus, Extremismus und Rassismus bekämpfen.