Vergewaltigung in Asylbewerberunterkunft? Security angeklagt

Die Staatsanwaltschaft wirft einem früheren Security-Mitarbeiter vor, zwei Bewohnerinnen in einer Asylbewerberunterkunft in Nürnberg vergewaltigt zu haben - in mindestens 77 Fällen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.