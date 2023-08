Aiwanger: "Ekelhaftes" Flugblatt hat ein anderer verfasst

Fast 24 Stunden nach der Veröffentlichung von Vorwürfen gegen Hubert Aiwanger hat der bayerische Vize-Ministerpräsident die Anschuldigung in einer schriftlichen Erklärung rundum zurückgewiesen. "Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend", teilte der Freie-Wähler-Chef mit. Der Verfasser sei ihm bekannt, er werde sich selbst erklären, kündigte Aiwanger an. "Weder damals noch heute war und ist es meine Art, andere Menschen zu verpfeifen."

Bericht: Aiwanger soll Hetzschrift verfasst haben

Die "Süddeutschen Zeitung" (SZ) hatte berichtet, dass Aiwanger als Schüler des Burkhart-Gymnasiums in Mallersdorf-Pfaffenberg im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen eine antisemitische Hetzschrift verfasst haben soll. Darin ist vom "Vergnügungsviertel Auschwitz" die Rede, es geht um einen fiktiven "Bundeswettbewerb": "Wer ist der größte Vaterlandsverräter?" Als erster Preis wird "ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz genannt", vierter Preis ist ein "einjähriger Aufenthalt in Dachau".

Die Schrift tauchte im Schuljahr 1987/88 in der Schultoilette auf. Geschrieben wurde das Flugblatt mit einer Schreibmaschine und liegt dem BR vor. Die "SZ" beruft sich bei ihrem Bericht auf Gespräche mit "mehreren" Personen. Demnach wurde der Elftklässler Aiwanger damals wegen des Flugblattes vom Disziplinarausschuss der Schule zur Verantwortung gezogen. Er habe als Strafe ein Referat über das "Dritte Reich" halten sollen.

Aiwanger: "Distanziere mich vollends von dem Papier"

Aiwanger schildert nun, dass in seiner Schultasche damals ein oder wenige Exemplare des Papiers gefunden worden seien. "Daraufhin wurde ich zum Direktor einbestellt. Mir wurde mit der Polizei gedroht, wenn ich den Sachverhalt nicht aufkläre." Als Ausweg sei ihm angeboten worden, ein Referat zu halten. "Dies ging ich unter Druck ein. Damit war die Sache für die Schule erledigt." Der Wirtschaftsminister betont: "Auch nach 35 Jahren distanziere ich mich vollends von dem Papier."

Mehr dazu gleich bei BR24.