"Schweinerei": Aiwanger sieht sich durch BayernTrend bestätigt

FDP: Weckruf - AfD: "Deutliches Zeichen"

Bayerns FDP-Landeschef Martin Hagen nennt die Umfragewerte einen "Weckruf für die vielen unentschlossenen Wähler". In den verbleibenden dreieinhalb Wochen bis zur Landtagswahl will er diese Unentschlossenen überzeugen. Zuletzt habe sich die landespolitische Debatte fast ausschließlich um Hubert Aiwanger gedreht, sagt Hagen. "Jetzt ist es Zeit, dass wir uns wieder Sachthemen widmen."

AfD-Spitzenkandidat Martin Böhm sieht im Zuspruch für die Freien Wähler ein deutliches Zeichen an die AfD, "dass die Menschen klarere Worte, eine Politik der klaren Stimme wollen". Bedauerlich sei, dass davon zum Teil die Freien Wähler profitierten, denn Aiwanger sei in den vergangenen fünf Jahren "nur der Statthalter von Söder" gewesen.

Söder spricht von "Fieberkurve"

CSU-Chef Söder will das Hoch der Freien Wähler nicht überbewertet sehen. "Alle Umfragen im Moment, vier Wochen vor einer Wahl, sind Fieberkurven", sagte er bereits am Mittag. Ohne Hubert Aiwanger an dieser Stelle namentlich zu nennen, sprach Söder von einer "Solidarität" angesichts der Ereignisse der letzten zwei Wochen. Der CSU-Chef verwies auf die Kompetenzwerte für ihn als Ministerpräsidenten und seine Partei. Hier gebe es einen "großen Zuspruch".

Auch CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer argumentiert, dass die Kompetenzwerte der CSU im BayernTrend sehr gut seien. Das gelte auch für die persönlichen Umfragewerte von Markus Söder. In den vergangenen beiden Wochen ging es laut Kreuzer "praktisch nur noch um den Fall Aiwanger". Sachpolitische Fragen müssten jetzt aber wieder in den Vordergrund. Für die Menschen in Bayern sei nicht entscheidend, "was ist vor 35 Jahren an einem Gymnasium in Mallersdorf passiert", findet der CSU-Politiker.

Antisemitismus-Vorwürfe gegen Aiwanger

Nach Berichten über ein antisemitisches Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit in den 1980er Jahren hatte der Freie-Wähler-Chef nach anfänglichem Schweigen eingeräumt, mit dem Papier erwischt worden zu sein. Verfasst haben soll es sein Bruder. Ob er es verteilt hat, weiß Hubert Aiwanger nach eigenen Angaben nicht mehr. Darüber hinaus warfen ihm Ex-Mitschüler unter anderem vor, als Jugendlicher judenfeindliche Witze erzählt zu haben.

Nach einigen Tagen folgte eine Entschuldigung des Ministers: Er bereue es zutiefst, falls er durch sein Verhalten Gefühle verletzt habe. "Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten an der wertvollen Erinnerungsarbeit." Ob er menschenfeindliche Witze erzählt habe, könne er aus seiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Auch in seinen Antworten auf 25 Fragen der Staatskanzlei zu den Vorwürfen verwies Aiwanger mehrfach auf Erinnerungslücken. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) entschied sich, an seinem Vize festzuhalten – obwohl die Antworten nicht alle befriedigend gewesen seien.

Mehrheit hält Aiwangers Erklärungen für glaubwürdig

Die Mehrheit der Bayern hält derweil Aiwangers Erklärungen für überzeugend. Im BR24 BayernTrend bezeichnen 53 Prozent sie als glaubwürdig. Ein gutes Drittel (35 Prozent) zweifelt seine Ausführungen an. Groß sind die Unterschiede der Bewertung gemessen an der Parteianhängerschaft. Bei den Sympathisanten der Freien Wähler (79:12 Prozent), der CSU (65:26) und der AfD (62:26) ist die Unterstützung für Aiwanger am deutlichsten. Bei Anhängern von Grünen (13:85) und SPD (24:70) überwiegen dagegen mit großem Abstand die Zweifel.