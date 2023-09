KZ-Gedenkstätte Flossenbürg will jetzt keinen Aiwanger-Besuch

Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Jörg Skriebeleit, würde einen Besuch des stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in der Einrichtung vor der Landtagswahl am 8. Oktober ablehnen. Das sagte er dem BR-Studio Oberpfalz auf Anfrage. Dies sei auch innerhalb der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten so abgestimmt.

Kein Ort für tagesaktuelle Politik

"Das sind keine kathartischen Orte, wo man Abbitte leistet", so Skriebeleit zum BR. Im konkreten Fall um Hubert Aiwanger dürften diese Orte, die auch Friedhöfe sind, nicht für tagesaktuelle Politik benutzt werden. "Es ist auch eine Frage der Pietät, was man bis zum 8. Oktober macht. Es geht um den Respekt vor den Menschen, die ums Leben gekommen sind." Eine Anfrage für einen Besuch Aiwangers gebe es bislang noch nicht, so Skriebeleit.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hatte in der sogenannten Flugblatt-Affäre Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger einen Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau nahegelegt. Damit käme er seiner Vorbildfunktion nach. Es sei ein gutes Zeichen, wenn Aiwanger nicht nur das Gespräch mit den jüdischen Gemeinden, sondern auch mit den Gedenkstätten in Bayern suche, so Klein.

Flossenbürg: KZ-Gedenkstätte seit 1947

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg besteht seit Mai 1947. Sie war in Europa eine der ersten Gedenkstätten, die am Ort eines ehemaligen Konzentrationslagers eingerichtet wurden. Im KZ Flossenbürg waren zwischen 1938 und 1945 insgesamt etwa 100.000 Personen inhaftiert, hier und in den zahlreichen KZ-Außenlagern in der Region starben etwa 30.000 Menschen.

Einladung aus Nürnberg

Bereits in der vergangenen Woche, kurz nach Beginn der Flugblatt-Affäre, hatte der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Jo-Achim Hamburger, Hubert Aiwanger zu einem Besuch in die KZ-Gedenkstätte Dachau eingeladen. Es sei ihm ein Anliegen, Aiwanger bei einem gemeinsamen Rundgang zu zeigen, welche Ausmaße Antisemitismus und Hass annehmen könnten, wenn man sie nicht bekämpfe, sagte Hamburger dem Bayerischen Rundfunk.

Gespräch mit jüdischen Gemeinden suchen

Der bayerische Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl hatte seinen Parteifreund Aiwanger am Montag noch einmal aufgefordert, nach der Flugblatt-Affäre gezielt das Gespräch mit den jüdischen Gemeinden in Bayern zu suchen. In den jüdischen Gemeinden sei eine "große Irritation entstanden, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann". Diese Irritation müsse ausgeräumt werden. Deswegen sei es wichtig, den Schulterschluss mit der jüdischen Gemeinde in Deutschland zu suchen, sagte Streibl am Montag in einem BR-Interview.