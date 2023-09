Landtagswahl: Checken Sie hier Ihre Kandidaten

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Rund 1.000 Direktkandidatinnen und -kandidaten treten bei der Landtagswahl in Bayern an. Wer sind sie und wofür stehen sie? Checken Sie hier, wie sich Bewerber in Ihrem Stimmkreis zu Energie, Wohnen, Klima und weiteren Themen positionieren.