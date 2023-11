Söder pocht auf Änderung des Asyl-Grundrechts

Auch dem Präsidenten des Bayerischen Landkreistages, Thomas Karmasin, gehen die Beschlüsse nicht weit genug. Es gebe einige "zaghafte Schritte in die richtige Richtung", aber der Durchbruch sei noch nicht geschafft. Um die Kommunen zu entlasten, helfe nur eine Begrenzung der Zuwanderungszahlen insgesamt, sagte er dem BR.

Es sei ein Punkt erreicht, bei dem Geld nicht mehr helfe, beklagte Karmasin, der auch Landrat von Fürstenfeldbruck ist. "Wir haben keine Möglichkeiten mehr, die Menschen unterzubringen, wir stellen Zelte auf und Ähnliches mehr - und in Berlin sieht man wenig Bewegung." Entscheidend sei, dass man schon an den Grenzen schon versuche, die Menschen "wenigstens einigermaßen zu filtern, die hier kein Bleiberecht haben werden". Letztlich ist laut Karmasin eine europäische Lösung nötig.

Ebner-Steiner sieht Erfolg der AfD

Die Fraktionschefin der AfD im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, sieht die Ergebnisse des Migrationsgipfels als Ergebnis der Arbeit ihrer Partei. Die starke AfD und die wiederholten Forderungen nach einer Beschränkung der Migration hätten dazu geführt, dass sich Bund und Länder jetzt auf entsprechende Maßnahmen geeinigt hätten, sagte Ebner-Steiner dem BR.

Es sei klar, dass die AfD wirke. "Seit vielen Jahren setzten wir uns exklusiv für den Stopp der illegalen Masseneinwanderung ein. Wir waren immer für schnellere Asylverfahren, für konsequente Rückführungen, aber vor allem für effektiveren Grenzschutz."

Schulze und von Brunn sehen wichtiges Signal

Lob kommt von den Vertretern der Ampel-Parteien in Bayern. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze hält die Gipfel-Einigung für ein "überfälliges Signal der Geschlossenheit". Sie finde es gut, dass der Bund und die Länder diese Entscheidungen gemeinsam getroffen hätten, sagte Schulze dem BR. "Jetzt geht es darum, die Dinge auch umzusetzen und pragmatische Lösungen zu finden." Viele Kommunen seien am Rande der Belastungsgrenze oder darüber hinaus.

Laut Schulze fordern die Grünen seit Monaten von Bund und dem Freistaat Bayern finanzielle Entlastung für die Städte und Gemeinden. Sie sei sehr froh, dass der Bund eine verlässliche Grundfinanzierung zugesagt habe. Allerdings will sich die Grünen-Politikerin damit nicht zufriedengeben. Sie fordert, dass der Freistaat dieses Geld jetzt an die Kommunen weiterleite. So schaffe man den Kommunen den nötigen Spielraum, damit diese zusätzlichen Wohnraum anmieten könne.

Auch der Fraktionschef der SPD, Florian von Brunn, ist mit den Ergebnissen zufrieden. Für ihn "hat es jetzt wirklich Lösungen für dieses schwierige Problem gegeben". Es sei ein wichtiges Signal, dass sich die demokratischen Parteien zusammengefunden hätten. Nächster Schritt: Jetzt müssten die Menschen, die schon hier seien, möglichst bald arbeiten und für ihren Lebensunterhalt aufkommen können.

Flüchtlingsrat besorgt

Der Bayerische Flüchtlingsrat zeigte sich indessen besorgt über die geplanten Leistungskürzungen für Asylbewerber. "Die Asylbewerberleistungen sollen für drei Jahre jetzt gekürzt werden, das ist verfassungsrechtlich bedenklich, glaube ich", bemängelte Stefan Dünnwald vom Flüchtlingsrat.

Asylbewerberleistungen seien ohnehin unterhalb des Bürgergeldes. "Und das ist Existenzminimum. Da darf auch nicht dran geschraubt werden aus Abschreckungsgründen." Das habe das Bundesverfassungsgericht 2012 bereits festgestellt. Dünnwald fügte hinzu: "Das riecht alles von vorne bis hinten nach ziemlicher Willkür."