Wie der Sohn einer Hamas-Geisel Hilfe mobilisiert

Seit über vier Wochen schläft Yuval Dancyger kaum noch. Der 42-jährige Logistikmanager aus Beer Sheva ist in dem Kibbuz Nir Oz aufgewachsen, Vater, Mutter, Geschwister, Onkel, Tanten, Nichten und Neffen hatten dort ihren Lebensmittelpunkt. Am 7. Oktober lebten dort 450 Menschen, am Abend des 8. waren es noch 190. Yuval erwachte an jenem Samstag früh und sah im Fernsehen, dass es an der Gazagrenze einen Angriff gab. Er rief seinen 75-jährigen Vater um 8 Uhr morgens an. Der beruhigte ihn, das seien nur Raketen, das käme schon alles in Ordnung. "Das war unser letztes Gespräch. Danach hat er nicht mehr geantwortet", so Yuval.

"Kommt, rettet uns. Wo ist die Armee?"

Yuvals Vater Alex Dancyger lebte allein in seinem Haus. Er ist schwer herzkrank, jedoch geistig enorm fit. Nach dem Krieg in Polen geboren und jung nach Israel ausgewandert, hatte er sein ganzes Berufsleben als Historiker über den Holocaust geforscht und in Yad Vashem, aber auch weltweit pädagogisch gewirkt. In Nir Oz lebte er eingebettet in die Kibbuzgemeinschaft mit seinen Kindern und Enkeln in unmittelbarer Nähe. Yuval bekam morgens auch eine SMS seiner Schwester. Darin stand: "Kommt, rettet uns. Wo ist die Armee? Wo ist die Polizei? Sie töten alle Kibbuz, alle Leute".

Yuval erzählt diese Geschichte ruhig, stockend, mit langen Pausen. Der kleine Saal im Haus der Wannseekonferenz ist bis auf den letzten Platz besetzt, unter den Gästen Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Petra Pau, Rabbiner Andreas Nachama, Deidre Berger vom Tikvah-Institut und viele andere.

Absolute Stille füllt den Raum, als Yuval die Katastrophe aus seiner Perspektive berichtet. Nach dem Telefonat mit seinem Vater und den SMS mit seiner Schwester hätten sie sehr schlimme sechs Stunden gehabt. Ab und zu hätten sie SMS und WhatsApp getextet, aber ab zwei Uhr habe sich niemand mehr gemeldet, sagt Yuval: "Und so haben wir gesessen und gewartet, dass jemand anruft und sagt, sie sind alle tot oder sie leben noch. Um fünf Uhr nachmittags rief mein Bruder an. Er und seine Familie hätten überlebt, bei den anderen wüsste er es nicht."