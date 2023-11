Neue Migrationspolitik: "Reicht nicht" oder "sehr historisch"?

Bundeskanzler Scholz und die 16 Regierungschefs der Bundesländer haben sich auf Neuerungen in der Asylpolitik geeinigt. Im Kern wollen sie erreichen, dass deutlich weniger Menschen nach Deutschland kommen. Obwohl Scholz von einem "sehr historischen Moment" spricht und auch Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil lobende Worte für die Einigung findet, wird auch Kritik laut.

Söder über Migrationspolitik: "Das reicht noch nicht"

So bewertet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Ergebnisse der Bund-Länder-Verhandlungen zur Migration als Fortschritt, aber als noch nicht ausreichend. "Positiv: Es bewegt sich was! Negativ: Das reicht noch nicht", schrieb der CSU-Chef auf der Plattform X, früher Twitter. "Wir müssen weiter Druck machen, um die Zuwanderung nach Deutschland zu begrenzen", betont Söder.

Kritisch äußerte sich auch Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Etwa bei der vereinbarten Finanzierung der Flüchtlingskosten: "Das reicht nicht ansatzweise", sagt der CSU-Politiker Brandl auf BR24-Anfrage.

Der Hintergrund: Vom kommenden Jahr an zahlt der Bund für jeden Flüchtling jährlich pauschal 7.500 Euro und nicht mehr eine jährliche Gesamtsumme von derzeit rund 3,7 Milliarden Euro. "Wesentlicher ist allerdings, dass die Bundesregierung weiter keine schnell wirkenden Maßnahmen ergreift, um die hohen Zugangszahlen abzusenken", kritisiert Brandl, der bis Ende September 30 Jahre Bürgermeister im niederbayerischen Abensberg war. "So werden wir das eigentliche Problem nicht lösen."

Städtetag: Vom Bund zugesagte Flüchtlingspauschale zu gering

Auch der Deutsche Städtetag reagiert enttäuscht auf den Bund-Länder-Beschluss zur Flüchtlingspolitik. Die beschlossene Kopf-Pauschale pro Flüchtling sei zwar positiv, weil sie finanzielle Sicherheit gebe, sagt der Leipziger Oberbürgermeister und Vizepräsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung (SPD). 7.500 Euro seien aber "deutlich zu wenig", ergänzt er. Zudem müsse man erst noch sehen, wie sich die Beschlüsse auf die Zuwanderungssituation auswirken. Das sei "noch sehr unklar". Jung kritisiert ein "Gezerre" zwischen Bund und Ländern. Dieses sei "offensichtlich nicht in der Sache getrieben vom festen Lösungswillen".

Bund und Länder haben zudem die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge beschlossen, die voraussichtlich das Verfügen über Bargeld einschränken wird. Städtetagspräsident Jung fordert eine unbürokratische Lösung. Es dürfe nicht sein, dass die Kommunen damit noch mehr zu tun hätten, sagt er. Der Vizepräsident des kommunalen Spitzenverbands erneuert zudem seine Forderung, die Kommunen künftig an den Beratungen zur Flüchtlingspolitik zu beteiligen. Sie müssten die Leistungen vor Ort organisieren. "Wir gehören an den Tisch", betont Jung.

FDP zufrieden mit Finanzierung

Die FDP zeigt sich derweil zufrieden mit der Bund-Länder-Einigung zur Finanzierung der Migrationskosten. Die geplante Einschränkung bei den Leistungen für Asylbewerber könne zu Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro führen, schreibt Bundesfinanzminister Christian Lindner am Morgen auf der Plattform X. Dadurch würden nicht nur Länder und Kommunen entlastet. "Durch diese Maßnahme wird auch die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduziert", so der FDP-Chef.

Bundesjustizminister Marco Buschmann spricht von guten Schritten zu einer "neuen Realpolitik auf dem Gebiet der Migration". Der FDP-Politiker nennt auf X insbesondere die Verabredung, dass Asylbewerber mindestens einen Teil ihrer Leistungen künftig als Guthaben auf eine Bezahlkarte bekommen sollen. Auch würden Spielräume zur Reduzierung von Maßnahmen genutzt, die eine Sogwirkung auf Migranten haben.

Linnemann: Bund-Länder-Beschlüsse reichen nicht aus

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hält die Bund-Länder-Beschlüsse in der Flüchtlingspolitik dagegen für unzureichend. Im Morgenmagazin der ARD begrüßt er die geplante finanzielle Entlastung der Kommunen, fügt jedoch hinzu: "Aber dieses Papier reicht natürlich bei Weitem nicht aus, um die illegale Migration in Deutschland einzudämmen. Wir brauchen einen Systemwechsel, dass nur noch die Menschen kommen, die bereits einen positiven Asylbescheid haben."

Linnemann unterstreicht die Forderung, Asylverfahren in Drittstaaten zu verlegen. Solche Verfahren nur zu prüfen, wie es Bund und Länder entschieden haben, reiche nicht aus. "Das ist alles zu weich".

Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken blickt kritisch auf die Forderung nach Migrationszentren in außereuropäischen Drittstaaten. Es gebe viele Modelle, die derzeit diskutiert würden und über die man sich Gedanken machen könne, sagt Esken. In diesem Fall habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) jedoch "höflich darauf verwiesen, dass sich erst einmal Herkunftsländer finden müssten, die überhaupt bereit wären, solche Migrationszentren einzurichten und zu verwalten", sagt die SPD-Politikerin. Zudem stellten sich erhebliche rechtliche Fragen.

Mit Informationen von dpa, epd und AFP