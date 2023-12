Schneefall: Zugausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr

Starker Schneefall hat den Bahnverkehr in Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz eingeschränkt. Die Länderbahn ist mit ihren Zügen der Oberpfalzbahn und Waldbahn betroffen. Geplante Reisen sollten bis einschließlich Samstag unbedingt verschoben werden.

Oberpfalzbahn vor allem im Raum Cham betroffen

Auf Strecken der Oberpfalzbahn wurde der Zugverkehr am Freitagabend vorübergehend komplett eingestellt. Wie die Länderbahn als Betreiberin mitteilte, wurde der Verkehr auf der Linie RB 29 zwischen Cham und Waldmünchen sowie auf der Linie RB 28 zwischen Lam und Bad Kötzting vollständig unterbrochen.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen könne nicht gewährleistet werden, weil die Straßenverhältnisse durch den Schnee ebenfalls unsicher seien. Die Länderbahn geht davon aus, dass es auf den Linien der Oberpfalzbahn bis in die Nacht hinein zu weiteren Behinderungen, Verspätungen oder Ausfällen kommen wird. Die Oberpfalzbahn zwischen Schwandorf und Regensburg konnte noch fahren, zum Teil mit leichten Verspätungen.

Ab Sonntag fallen die Oberpfalzbahn-Züge zwischen Schwandorf und Regensburg dann allerdings für eine Woche aus. Grund sind Bauarbeiten auf der Strecke. Diese finden aber in einem zweigleisigen Bereich statt, sodass Züge der Deutschen Bahn und der Alex als Alternative bleiben. Zusätzlich gibt es Ersatzbusse.

Waldbahn-Züge fahren wegen eingeschränkter Sicht langsamer

In Niederbayern kommt es seit dem späten Freitagnachmittag zu starken Einschränkungen im Verkehrsnetz der Waldbahn. Die starken Schneefälle hätten zu einer eingeschränkten Sicht geführt, heißt es. Deswegen wurde aus Sicherheitsgründen die Höchstgeschwindigkeit auf der Linie RB 35 zwischen Gotteszell und Zwiesel auf 50 Stundenkilometer herabgesetzt. Üblich sind hier normalerweise maximal 100 km/h.

Die Waldbahn-Betreiberin Länderbahn warnt vor Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen und bittet Reisende, ihre geplanten Fahrten auch am Samstag nach Möglichkeit zu verschieben. Auch unter der Schneelast umstürzende Bäume, die dann die Gleise blockieren könnten, seien derzeit ein Problem.

Auch dem Straßenverkehr in der Region erging es nicht besser: Die A93 Regensburg Richtung Holledau wurde am Freitagabend in Höhe Regensburg-West gesperrt, im Tunnel Prüfening wurde die Höhenkontrolle ausgelöst. Zwischen Elsendorf und Aiglsbach lag in der gleichen Richtung ein Baum auf der Autobahn.